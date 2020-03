Marlene Zanotti aus Schloß Holte-Stukenbrock erlebt seit drei Wochen den Ausnahmezustand. Sie studiert an der Freien Uni Bozen in Südtirol Sportevent- und Tourismus-Management.

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock/Bruneck (WB). „Ich habe mich selbst neu kennengelernt.“ Das sagt Marlene Zanotti (21), die seit drei Wochen im Südtiroler Dörfchen Corvara so lebt, wie die Schloß Holte-Stukenbrocker es ab Montag wohl auch erfahren werden. „Bisher nervt es noch nicht“, sagt die Schloß Holte-Stukenbrockerin, die in Bruneck, einem von drei Standorten der Freien Universität Bozen studiert.

Die bekannten Pisten um Corvara sind geschlossen. Geöffnet sind nur noch Supermärkte und Apotheken, sagt Marlene Zanotti. Die bekannten Pisten um Corvara sind geschlossen. Geöffnet sind nur noch Supermärkte und Apotheken, sagt Marlene Zanotti.

Marlene Zanotti, Tochter der Glaskünstlerin Cristina Zanotti und des TGK-Mitgesellschafters Wilhelm Gunkel, war Mitte Februar mit zwei Kommilitoninnen zum Studium aufgebrochen. „Wir waren mit der Bahn unterwegs und hörten in München, dass Italien Schulen und Universitäten schließt. Südtirol hat schnell reagiert, die Lifte abgebaut und den Tourismus damit beendet“, erzählt Marlene Zanotti. Ihre Kolleginnen aus Lüdenscheid und Siegen hätten in München kehrt gemacht, sie sei weitergefahren. Die Universität wolle ihren Betrieb am 5. April wieder aufnehmen.

„Ich lebe im Haus meiner Großmutter. Meine Mutter ist auch hier, um Oma zu pflegen. Eigentlich wollte meine Oma zu meiner Tante nach Mailand. Das erscheint uns aber nicht sinnvoll.“

Das sieht Marlene Zanotti, wenn sie aus dem Fenster schaut. Das sieht Marlene Zanotti, wenn sie aus dem Fenster schaut.

" „Wenn wir Bilder aus Deutschland sehen, wo die Menschen die Regale leer kaufen, schütteln wir den Kopf. Bei uns gibt es keinen Nudel-Versorgungsengpass.“ Marlene Zanotti "

Corvara, der Ort nennt sich selbst Perle der Dolomiten, ist nur wenige Kilometer von Naturns entfernt, der Marktgemeinde, mit der Schloß Holte-Stukenbrock eine Partnerschaft eingehen will. Mit seinen 1000 Einwohnern geht es Corvara wie allen anderen Städten in Südtirol: Schulen, Kindergärten, öffentliche Einrichtungen, Bars, Restaurants, Cafés – alles geschlossen. „Geöffnet sind nur die Supermärkte und die Apotheken. Dort ist alles zu bekommen. Die Regale sind voll. Wenn wir Bilder aus Deutschland sehen, wo die Menschen die Regale leer kaufen, schütteln wir den Kopf. Bei uns gibt es keinen Nudel-Versorgungsengpass. In den Supermarkt und in die Apotheken dürften immer nur eine bestimmte Anzahl Kunden gleichzeitig – allein um die Mitarbeiter dort zu schützen. Desinfektionsmittel stehen an der Eingangstür.“ Aber nicht nur in den Dörfern, auch in Großstädten wie Mailand sei die Versorgung gesichert. „Da stehen die Leute nur länger an, um in die Supermärkte zu kommen.“

Cristina Zanotti genießt die Sonne auf leerer Piste. Cristina Zanotti genießt die Sonne auf leerer Piste.

„Für Italiener ist die soziale Isolation grausam. Wir umarmen und küssen uns gern. Jetzt begrüßen wir uns in drei Metern Abstand. Wir sind Aperitif-Liebhaber und die Bars sind geschlossen“, sagt Marlene Zanotti. „Es ist hier so wie außerhalb der Saison: Totenstille.“

Allerdings sei es ja nicht gut für die Psyche, den ganzen Tag im Haus zu verbringen. „Ich gehe mit Mama viel spazieren. Hier liegt viel Schnee, die Pisten sind geschlossen, die Skihütten auch, die Hotels sind leer. Um diese Jahreszeit kommen sonst viele Südamerikaner, in den Osterferien auch Deutsche. Das entfällt dieses Jahr. Jetzt gehen wir auf den Pisten spazieren. Das Wetter ist toll.“ Da sie mit einem Auto mit deutschem Kennzeichen dort sind, hält die Polizei sie öfter mal an. „Wir müssen nachweisen, dass wir hier wohnen und keine Touristen sind.“

" „Ich habe gemerkt, dass ich mich nicht jeden Tag mit Freunden treffen muss zum Kaffeetrinken oder zum Einkaufen.“ Marlene Zanotti "

Marlene Zanotti geht ab und zu joggen. „Größere Gruppen sind verboten, Fahrradfahren übrigens auch. Dennoch sind wir gehalten, etwas für unsere Gesundheit zu tun.“ Vorlesungen der 30 Kilometer entfernten Uni-Zweigstelle in Bruneck gibt’s per Online-Konferenz. „Als erstens fragen wir: Alle noch lebendig und gesund?“

Marlene Zanotti sagt, sie liebe es, unter Menschen zu sein. Deshalb koste es Kraft, dies nicht mehr uneingeschränkt zu dürfen. „Es ist komisch: ich bin trotzdem gut beschäftigt. Ich lerne für die Uni, lese, schaue Filme, gehe spazieren. Aber irgendwann hat man davon auch die Nase voll.“ In normalen Zeiten müsse sie eine Stunde lang mit dem Bus zur Uni fahren. „Ich vertrage die Kurven nicht. Aber ehrlich: Ich vermisse langsam das Busfahren.“

Weder Marlene noch ihre Mutter Cristina können zurzeit zurück nach Deutschland. „Wir wollen das aber auch gar nicht. Ich zum Beispiel dürfte dann wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr nach Italien einreisen, weil die Coronawelle Deutschland ja mit Verzögerung getroffen hat. Österreich hat bereits dicht gemacht. Wer durchreisen will, muss triftige Gründe haben, ein Attest und einen vollen Tank, damit er nicht anhalten muss.“

In Zeiten des Ausnahmezustandes helfen sich die Menschen gegenseitig. „Eine Nachbarin hat angeboten, auf die Nachbarstochter, die in die zweite Klasse geht, aufzupassen, solange keine Schule ist. Für drei Tage die Woche werden für die Kinder Skikurse mit maximal fünf Teilnehmern angeboten, damit sich die Kinder nicht langweilen.“

Oma (87), Mutter (54) und ihr selbst gehe es gut. „Man kommt ins Nachdenken. Ich reise gern. Wir fliegen und fahren sonst wohin wir wollen. Ich habe gemerkt, dass ich mich nicht jeden Tag mit Freunden treffen muss zum Kaffeetrinken oder zum Einkaufen. Nur für die Wirtschaft ist das natürlich ein Schlag.“

Papa Wilhelm Gunkel bleibt gelassen. „Meine Frau und meine Tochter sind in dem kleinen Dorf ohne Touristen gut aufgehoben, für meine gefährdete Schwiegermutter ist das bestimmt der beste Ort derzeit. Ich bin mit unserem Sohn Moritz in Schloß Holte-Stukenbrock und erfahre ganz viel über Immunsystem, gesunde Ernährung und die Notwendigkeit von Bewegung.“ Kontakt zu Frau und Tochter hält er „virenfrei“ über Telefon, WhatsApp und E-Mail. „Und ich hoffe, dass der nächste persönliche Kontakt ohne den derzeit geforderten Mindestabstand möglich ist.“