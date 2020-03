Einige sind durch die Kinderbetreuung gebunden, Ältere wollen aus Angst vor einer möglichen Infizierung mit dem Virus das Haus nicht mehr verlassen.

Für diese Menschen bietet Frank Fortkord ab sofort einen Lieferservice an. „Mir ist diese Sache am Donnerstag in den Kopf gekommen“, sagt der Inhaber eines Foto- und Reformhauses am Holter Kirchplatz, der in Peter Dierich (Copy & more – Kopien, Schreibwaren, Geschenke und mehr) einen Mitstreiter fand. Die Praxis sieht so aus: Wer etwas aus dem Foto- und Reformhaus von Frank Fortlord benötigt, der meldet sich telefonisch unter 05207/4052 oder per E-Mail an info@foto-fortkord.de. Wer Produkte von Copy & more braucht, der wählt die 05207/6167 oder nutzt die E-Mail-Adresse info@copy-und-more.de.

" „Einzelheiten zu jeder Lieferung werden direkt mit dem Kunden besprochen.“ Frank Fortkord "

Die Waren werden in Kooperation ausgeliefert, wobei Individualität eine große Rolle spielt. „Einzelheiten zu jeder Lieferung werden direkt mit dem Kunden besprochen. Je nach Dringlichkeit wird auch geklärt, wann die Ware geliefert wird“, sagt Frank Fortkord. Auch die Verhältnismäßigkeit spiele eine Rolle. Zwar bestehe die Bereitschaft, Produkte bis nach Sennestadt, Verl oder Hövelhof zu liefern. „Aber wegen einer Packung Haferflocken fahre ich natürlich nicht raus“, sagt Frank Fortkord, wenngleich er umweltfreundlich unterwegs ist: in seinem Renault Twizy.