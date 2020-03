Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Eltern sind sehr besonnen und sehr solidarisch. Das hat Erika Hieronymus, Leiterin der Kindertagesstätte Laubhütte, am Montag erfahren. Denn Kindertagesstätten und Schulen ruhen, betreuen bis zu den Osterferien keine Kinder mehr. Auch Eltern, die in Schlüsselpositionen arbeiten, die zur Überwindung der Corona-Krise gebraucht werden, nutzen die zweitägige Übergangszeit, um eine andere Betreuungsmöglichkeit zu finden. „Ich habe ein Elternpaar, die beide in Pflegeberufen arbeiten. Aber selbst die wollen sich selbst um eine Alternative kümmern.“ Allerdings gebe es auch Existenzängste. Unbezahlten Urlaub könne sich mancher nicht leisten. „Fast alle sagen aber: wir bekommen das hin.“ Nur drei Kinder waren am Montag in der Kita.

Viele versuchen, zu Hause zu arbeiten

Kein einziges Kind musste die AWO-Kita am Habichtsweg aufnehmen. „Wir stehen seit Freitag in Kontakt mit den Eltern. Einige haben nachgefragt, welche Möglichkeiten es gibt. Viele versuchen, über Homeoffice zu arbeiten“, sagt Kita-Leiterin Susan Nürnberger. Die Stimmung könne sich aber ändern: „Fünf Wochen sind eine lange Zeit für Eltern, die auf Betreuung angewiesen sind.“

An der Pollhansschule waren am Montag vier Kinder zu betreuen. „Wir haben eventuell eine Familie, die Anspruch hat. Dort klärt sich das aber noch“, sagt Schulleiterin Irmgard Heimbrodt. Über einen Verteiler seien die Eltern informiert worden. „Die Elterngruppen sind gut vernetzt. Am Freitag haben wir den Schülern schon einen Elternbrief und Materialien mitgegeben. Die Kinder bekommen Aufgaben und schicken uns ihre Ergebnisse per Mail.“ Auf der Homepage der Schule werde sie Tipps veröffentlichen. Denn zu Hause helfe eine Struktur. Eine Herausforderung könnte sein, den Alltag zusammen zu gestalten, feste Termine zum Lernen festzulegen. Schule soll nicht in Vergessenheit geraten. „Deshalb stellen wir wochenweise die Aufgaben.“

Aufgaben aus der Dropbox

Am Gymnasium waren am Montag keine Fünft- oder Sechstklässler da, die für zwei Tage übergangsweise zu betreuen gewesen wären, sagt Schulleiter Dr. Michael Kößmeier. Einige hätten noch ihre Bücher und Materialien abgeholt. „Wir entscheiden mit Ruhe, das hat sich mit den Infos für die Eltern, die wir am Wochenende weitergegeben haben, bewährt.“ Auf der Homepage der Schule werden alle Neuigkeiten veröffentlicht. Glücklicherweise seien die Abitur-Vorklausuren geschrieben, so dass die Zulassung ausgesprochen werden könne.

An der Gesamtschule waren am Montag 15 Kinder da, ab Mittwoch beanspruche bisher niemand eine Notbetreuung. „Die Lehrer sind am Dienstag noch vor Ort und haben im Zuge der Baumaßnahmen auch noch einiges zu erledigen. Die meisten werden aber ab Mittwoch im Homeoffice arbeiten“, sagt Schulleiterin Christel Kuch. Die Schüler können sich über eine Dropbox Aufgaben und Übungen herunterladen. „Es gibt keinen neuen Stoff, aber Übungen und Projektarbeiten. Wir machen das mit Außenmaß.“ Zu den Prüfungen des 10. Jahrgangs sei noch Zeit. Das Praktikum für den 8. Jahrgang sei abgesagt. „Die Betriebe können das zurzeit nicht leisten. Sie stehen ja vor dem gleichen Problem wie alle.“