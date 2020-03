Amy (6), Lilly (4) und Tim (6) können in der Malspielzeit mit Erzieherin Melanie Störmer ohne Vorgabe und Wertung schöpferisch werden. Zu dem, was sie malen, erzählen sie gern eine Geschichte. Melanie Störmer lobt nicht, sondern unterstützt. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Melanie Störmer (40) ist seit dem Jahr 2006 Erzieherin im Kindergarten „Der Spatz“ an der Mergelheide. Sie ist Erzieherin für Inklusion, macht aber auch gern kunsttherapeutische Angebote, von denen alle Kinder profitieren.

Kinder dürfen intuitiv malen

In der „Malspielzeit“ dürfen die Kinder intuitiv malen. „Ich bin da, um das zu begleiten“, sagt Melanie Störmer. Begleiten heißt, dass sie nicht wertet. „Das ist praktische Suchtprävention. Die Kinder sollen malen können, was sie wollen, was sie bewegt. Manche Kinder wollen ein Lob. Ich versuche dann, sie darauf zu bringen, wie sie selbst das Bild finden. Das macht sie vom Lob oder der Kritik anderer unabhängig“, sagt sie. Tim zum Beispiel erzählt ihr mit dem Pinsel in der Hand, dass er einen Berg gemalt hat, von dem ein Felsen heruntergefallen ist. Der ist von einer Wand gestoppt worden, die er gemalt hat, damit die Blumen nicht kaputt gehen. „Die Kinder erzählen zu ihrem Bild eine Geschichte. Das ist ein schöpferischer, kreativer Prozess.“

Melanie Störmer gibt den Kindern Geborgenheit, indem sie signalisiert: „Ich sehe dich.“ Sie sieht, wenn der Magnet verschoben werden muss, mit dem das Bild an der Wand gehalten wird. Behutsam führt sie die Kinder dahin, dass sie selbst entscheiden, wie sich das Bild entwickeln soll.

" „Die Kinder sprechen es dann offen an: Das habe ich doch schön gemacht!“ Melanie Störmer "

„Die Kinder sprechen es dann offen an: Das habe ich doch schön gemacht!“ Melanie Störmer sagt, sie verstehe sich als „dienendes Element“. Die Kinder sollen merken, „dass ich da bin und für sie da bin, so wie Jesus für die Menschen da ist.“

Da ist der Kindertagesstätte „Der Spatz“ nur ein kleiner Malraum zur Verfügung steht, können maximal vier Kinder hier arbeiten. Die Farbenpallette mit Pinseln und Wasserglas für jede Farbe ist in der Mitte. „Wenn man Kinder malen lässt, kehrt sich das Innere nach außen. Sie entwickeln eine individuelle Bildsprache. So wiederholen sich bestimmte Dinge, Kreise und Striche, die zu Menschen oder Bäumen werden.“

Kinder geben aufeinander Acht

In der konzentrierten Atmosphäre entwickele sich die Feinmotorik, die Kinder geben aufeinander Acht, weil sie eventuell warten müssen, bis sie an die Farbe und den Pinsel kommen.

Das „aufeinander achten“ gehört zum Konzept des Familienzentrums „Der Spatz“. Seit 20 Jahren besteht es. Wenn es möglich ist, soll das am Sonntag, 17. Mai, gefeiert werden. Allerdings steht der Termin zurzeit wegen der Coronavirus-Einschränkungen unter Vorbehalt.