Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Sonnenschein und angenehme Temperaturen – die perfekte Frühlingsidylle, könnte man meinen. Wäre da nicht das Coronavirus , das die Stadt in Atem hält. „Die Menschen freuen sich, dass es endlich draußen schön ist,“ sagt Eisdielen-Besitzer Gianni Burighel und reicht der Kundin einen Walnussbecher. „Einfach köstlich“, genießt Doris Mielemeier das Eis mit einem Cappuccino, mit großem Abstand zu anderen Gästen, ganz alleine am Tisch.

Eisdiele

Ja, auch in Zeiten des Corona-Virus lassen sie sich das Eis schmecken. „Bei uns ist das eh so, dass weit über 80 Prozent unserer Gäste das Eis auf die Hand mitnehmen, oder vorbestellen und außer Haus genießen“, sagt Gianni. Dennoch habe er Vorsichtsmaßnahmen getroffen. „Wir handeln mit Lebensmitteln und daher unterliegen wir immer sehr hohen Auflagen und Hygienevorschriften. Jetzt aber werden bei uns noch öfter die Hände gewaschen und die Theken, Tische und Stuhllehnen desinfiziert. Die Tür zur Eisdiele bleibt bewusst auf, damit niemand die Klinke anfassen muss. „Wir wissen alle nicht, was kommt, aber wir werden uns den Auflagen fügen“, sagt Gianni Burighel. Er ruft zur Vorsicht, zum Respekt und zum umsichtigen Handeln in Sachen Corona. „Wir müssen achtsam sein und Ruhe bewahren, so macht es auch meine Familie in Italien, zu der ich fast täglich Kontakt habe,“ sagt der gebürtige Italiener. „Die haben viel Zeit und oft Langeweile, weil sie zuhause bleiben müssen und dann telefonieren sie mit ihrem Bruder, um möglicherweise Neues zu erfahren.“

Gasthof zur Post

Anders sieht es bei dem Gastronom Jörg Grothaus vom Gasthof zur Post und seinen Kollegen aus der Region aus. „Wir erleben gerade eine extreme Talfahrt. Das ist, als fährt man auf der Autobahn 130 und macht dann plötzlich eine Vollbremsung und legt den Rückwärtsgang ein“, beschreibt der Koch die Situation. Stornierungen der vergangenen Tage schmälern den Umsatz um einen sechsstelligen Eurobetrag. Bei den Zimmerbuchungen sind von 122 Buchungen nur noch vier übrig geblieben. Sohn Felix musste 500 Stornierungen für das Senne Hotel in Kauf nehmen. „Das ist ganz bitter, aber wir müssen es hinnehmen und wissen nicht, was noch auf uns zukommt.“ Jetzt hat er Zeit, mit den wenigen Gästen am Tisch zu sitzen und zu plaudern. „Eine sehr ungewohnte Situation.“ Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen Kommunionfeiern – alles ist bis auf unbestimmte Zeit abgesagt und storniert.

Mehrmals täglich tauscht Grothaus sich mit Kollegen aus der Region aus, wie man mit der neuen Situation umgeht. „Wir müssen uns um unsere Mitarbeiter kümmern, Gespräche mit Banken und Steuerberatern führen“, sagt Grothaus. Jedoch erfahre er bei all dem Ungewissen auch viel Unterstützung und Verständnis. „Die Leute sind füreinander da und zeigen Verständnis.“

Fisch Gertz

Am Fischstand von Marc Kespohl (Fisch Gertz) vor dem Marktkauf langen die Kunden noch kräftig zu. Auch er hat mit seinem Team die Hygienemaßnahmen drastisch erweitert. „Das muss sein“, sagt Kespohl. Sein Vorteil sei, dass die Kunden bei ihm nur draußen essen, oder die Ware mit nach Hause nehmen. Der Abstand bei den Verkaufsgesprächen wird auch hier von selbst eingehalten und sein Personal wäscht „gefühlt ununterbrochen“ die Hände.

Bäckerei Wölke

Die Bäckerei Wölke bietet ab sofort kein Frühstücksbuffet mehr an, an dem sich die Kunden normalerweise selbst bedienen können. „Es ist aus hygienischer Sicht nicht zu verantworten, dass sich durch Husten oder Niesen von Kunden möglicherweise Keime oder Viren auf den Lebensmitteln absetzen, auch wenn wir alles ständig neu anrichten und abdecken“, so Rita und Daniel Wölke.

Während Kunden in der Bäckerei „Brot kaufen, als wären wir mitten in den schlimmsten Kriegszeiten“, finden Brötchen derzeit nur schleppend Absatz. Auch das Kaffeegeschäft am Nachmittag hat in den vergangenen Tagen deutlich nachgelassen. „Viele Bestellungen für Hochzeiten, Geburtstage, Kommunion, oder die sonst üblichen Bestellungen von Firmenkunden werden derzeit massenhaft storniert“, sagt Rita Wölke. Draußen vor der Bäckerei hat sie ein Schild angebracht, mit dem die Kunden gebeten werden, die Verkaufsräume nur mit wenigen Personen zu betreten.

Wittler Bustouristik

„Storniert“ ist das Schlagwort bei der Wittler Bustouristik. „Wir haben sehr starke Einbußen zu verzeichnen“, sagt Stephan Voßhans. Klassenfahrten, Kegelfahrten, Urlaubsreisen. „Es wird am laufenden Band storniert. Das ist derzeit unsere Hauptaufgabe“, sagt Anke Voßhans. Aufgrund der gerade begonnenen Corona-Sonderferien tritt auch beim Busunternehmen ab Donnerstag der Ferienbusfahrplan in Kraft. „Bei uns stehen von 30 Bussen ab nächste Woche 24 Busse still. Alleine für die Monate März und April haben wir schon eine hohe Summe Verdienstausfall. Wo das noch hinführt, wissen wir noch nicht“, sagt Stephan Voßhans. Dabei sollen in den kommenden Tagen noch neun moderne Reisebusse, die schon lange bestellt sind, ausgeliefert werden. Eigentlich sollten sie in der neuen Urlaubssaison direkt zum Einsatz kommen. „Aber unseren Kollegen geht es ähnlich, wir sitzen alle im gleich Boot,“ blickt Voßhans bedrückt in die Zukunft.

Kieferorthopäde

Zum Thema Hygiene hat Kieferorthopäde Dr. André Barloi in seiner Praxis an der Holter Straße 63 mächtig aufgestockt. „Wir haben generell hohe Auflagen, aber jetzt haben wir richtig eins oben drauf gesetzt.“ So liegen im Wartezimmer, in dem durch die Anordnung der Stuhlreihen generell der Abstand von zwei Metern gewahrt werden kann, keine Zeitungen mehr aus. Auch das Spielzeug für die Kleinen und die Buntstifte sind verschwunden und das komplette Praxisteam trägt Mundschutz. „Wir tragen als Praxisteam für unsere Patienten und uns selbst eine hohe Verantwortung. Deshalb bitten wir darum, dass Patienten ab sofort nur alleine und ohne eine weitere Begleitperson zu uns kommen. Die Praxistür lassen wir geöffnet, damit niemand die Türklinke berühren muss. Vor der Eingangstür haben wir einen Desinfektions-Lösungs-Spender angebracht und bitten die Patienten, vor dem Betreten der Praxis, davon Gebrauch zu machen,“ sagt der Facharzt.

Aktuell verlegen seine Mitarbeiterinnen die Termine, dass sich nur möglichst wenige Patienten parallel in der Praxis aufhalten. Stündlich wird die Praxis desinfiziert und das wird mit Unterschrift von der jeweiligen Kollegin dokumentiert.

„Menschen die erkältet sind, oder Erkältungsanzeichen zeigen, bekommen bei uns derzeit keinen Zutritt. Wir bitten sie höflich um Verständnis und fordern sie auf, bitte erst dann wieder zu uns zu kommen, wenn sie gesund sind.“.

Beratungsgespräche werden derzeit per Skype oder telefonisch erledigt. „Wir geben uns alle Mühe, den Betrieb aufrecht zu erhalten, solange wir es noch dürfen.“