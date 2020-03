Schloß Holte-Stukenbrock (ms). Erst sah es noch so aus, dass die beiden städtischen Friedhofskapellen auf dem Friedhof Stukenbrock und auf dem Waldfriedhof St. Ursula für Trauerfeiern zur Verfügung stehen, weil sie groß genug sind, um zehn engste Familienangehörige weit genug auseinander zu setzen – aber am Mittwoch war das schon wieder überholt. Emine Bikliq aus dem Fachbereich Ordnung hat die Friedhofsgärtner angewiesen, die Kapellen abzuschließen.

Trauerfeiern sind jetzt nur noch unter freiem Himmel am Grab möglich – und das mit maximal zehn engsten Familienangehörigen. Eine Trauerfeier, so Emine Bikliq, habe einen öffentlichen Charakter und ist deshalb auch ordnungsbehördlich zu regeln. „Alle öffentlichen Veranstaltungen sind abgesagt oder eingeschränkt.“

Trauergespräche teilweise nur am Telefon

Den Bestattern und den Pfarrern Karl-Josef Auris, Reinhard E. Bogdan und Dr. Carsten Glatt von der katholischen und evangelischen Kirche bleibt nichts anderes übrig, als sich an diese Vorgaben zu halten. Zum Teil werden auch Trauergespräche nur am Telefon geführt, um jedes Ansteckungsrisiko auszuschließen. „Das ist zwar nicht so eng und tröstend wie das persönliche Gespräch. Aber wir müssen verantwortungsbewusst handeln“, so die Pfarrer.