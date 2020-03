Schloß Holte-Stukenbrock (dh). Rekordanmeldezahl am Gymnasium: 137 Schülerinnen und Schüler werden im Sommer in die fünften Klassen gehen. „Das freut mich natürlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals mehr waren“, sagt Schulleiter Dr. Michael Kößmeier (49), der daher bei der Bezirksregierung die Bildung einer Mehrklasse beantragt hat: „Die Genehmigung haben wir erhalten. Wir müssen also kein Kind ablehnen, die entsprechenden Bestätigungen an die Eltern sind bereits rausgegangen.“ Somit wird das Gymnasium fünfzügig sein, im vergangenen Jahr wurden aus den 116 Anmeldungen vier Klassen gebildet. Die maximale Zahl an Lernenden liegt pro Klasse bei 29.