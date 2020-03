Das Angebot der RB 74 (Senne-Bahn) wird montags bis samstags von 5 bis 23 Uhr auf der gesamten Strecke zwischen Bielefeld und Paderborn von einem Halbstundentakt auf einen Stundentakt reduziert. Vereinzelte Zugverbindungen in den frühen Morgenstunden und späten Abendstunden entfallen. In Fahrtrichtung Paderborn hält die RB 74 in Schloß Holte erstmals um 4.55 Uhr und letztmals um 23.55 Uhr. In Fahrtrichtung Bielefeld hält die RB 74 in Schloß Holte erstmals um 5.44 Uhr und letztmals um 23.44 Uhr.

Alle verkehrenden Züge halten mit Ausnahme von Brackwede (aufgrund der dortigen Baumaßnahme der DB) an allen Unterwegsbahnhöfen. Die Sonderfahrpläne der einzelnen Linien sind auf der Homepage der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar. Informationen zu den Sonderfahrplänen gibt es auch auf der Website mobil.nrw

Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die Hilfe beim Ein- und Ausstieg benötigen, werden gebeten sich so früh wie möglich vor Fahrantritt unter der Telefonnummer 01806/600161 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf) zu melden.