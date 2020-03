Auf 650 Quadratmetern lassen Daniel Wortmeier (links) und Viktor Lemp ab Anfang April Edelstahl verarbeiten. Die beiden Geschäftsführer der niroblech GmbH & Co. KG, hier an einer Abkantpresse, setzen in der Corona-Krise auf den regionalen Markt. Foto: Dirk Heidemann

Von Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Wer in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten eine neue berufliche Existenz aufbaut, der benötigt eine Menge Mut. Den haben Daniel Wortmeier (35) und Viktor Lemp (39), die Anfang April mit ihrer niroblech GmbH & Co. KG an den Start gehen werden. Das auf die Verarbeitung von Edelstahl spezialisierte Unternehmen hat im Industriegebiet am Siewekeweg in Stukenbrock eine Lagerhalle bezogen, in der auf einer Produktionsfläche von 650 Quadratmetern vielfältigste Aufträge bearbeitet werden.