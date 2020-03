Schloß Holte-Stukenbrock (WB/dh). Der Besuch auf dem Wochenmarkt in Schloß Holte dient den meisten zum Einkauf frischer Lebensmittel, für andere ist er derzeit auch eine willkommene Abwechslung zum kontaktarmen Alltag. Er kann in Zeiten der Corona-Pandemie aber auch zu einem unangenehmen Erlebnis werden. Nämlich dann, wenn man auf die Toilette muss. Eisdiele dicht, Schloss-Café geschlossen – wohin also, wenn die Blase drückt oder es im Darm zwickt?

Doris Bittner musste am Freitag die schlechte Erfahrung machen, dass ihr dann nicht geholfen werden kann. „Früher war es kein Problem, da durfte man kurz mal eine Toilette in den angrenzenden Geschäften nutzen. Aber die Gastronomiebetriebe sind ja wegen der Corona-Krise derzeit nicht geöffnet“, klagte Doris Bittner.

Wunsch: Stadt soll mobile Toilette aufstellen

In ihrer Not suchte sie eine Eisdiele an der Bahnhofstraße auf, vor der eine lange Menschenschlange stand. „Da wurde ich schon schief angeguckt, weil alle dachten, ich wollte mich vordrängeln“, so Doris Bittner. Doch sie wollte ja nur auf die Toilette – durfte sie aber nicht, denn auch in Eisdielen ist bekanntermaßen lediglich Außer-Haus-Verkauf erlaubt. „Dabei bin ich da im Sommer Stammgast. Aber die Verordnung besagt eben, dass mich der Besitzer nicht reinlassen durfte.“ Nun appelliert Doris Bittner an die Stadt, dafür Sorge zu tragen, dass während des Wochenmarkts eine mobile Toilette auf dem Holter Kirchplatz stationiert wird. Damit die Not mit der Notdurft ein Ende findet.