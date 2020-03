Von Monika Schönfeld

Die Beitragspause für sechs Monate für alle 857 Mitglieder des SCW Liemke beginnt mit dem Geschäftsjahr, das am 1. April beginnt. „Aufgrund der aktuellen Lage, in der wegen des Coronavirus keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, legen auch die Mitgliedsbeiträge eine Pause ein. Aus diesem Grund beginnt das neue Geschäftsjahr in diesem Jahr erst am 1. Oktober“, sagt Weitekemper.

Der Verein sagt ebenfalls Veranstaltungen ab. So wird die Jahreshauptversammlung am 15. Mai auf den 26. März 2021 verschoben. Zum 15. Mai 2020 werde die Kasse wie gewohnt durch die Kassenprüfer geprüft und das Protokoll wir in der Versammlung nächstes Jahr verlesen. Das Sportfest, geplant in der Zeit vom 20. bis 24. Mai, fällt aus und wird zeitnah nachgeholt. „Damit fällt auch das Wikinger-Boot-Turnier aus, das wir zum Sportfest geplant hatten. Ebenso das Altherrenturnier und das Benefiz-Torwandschießen zugunsten der Fördervereine des Kindergartens und der Grundschule in Liemke. Wir werden das aber sobald wie möglich nachholen“, sagt Weitekemper. Ausfallen wird außerdem das Schnupperturnier für die G-Jugend zu Ostern.

„Wir finanzieren uns ausschließlich aus dem Erlös von Veranstaltungen und der Mitgliedsbeiträge. Das Defizit aus der Beitragspause werden wir versuchen, durch Veranstaltungen und Feste nach der Corona-Krise zu kompensieren. Wir gehen davon aus, dass unsere Mitglieder die Beitragspause zu schätzen wissen und uns bei der Planung und Umsetzung der kommenden Veranstaltungen tatkräftig unterstützen.