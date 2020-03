Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Pfarrer Reinhard E. Bogdan und Dr. Carsten Glatt von der Evangelischen Kirchengemeinde Schloß Holte-Stukenbrock haben überlegt, wie sie in dieser Zeit – außer per Mail und per Telefon – mit ihren Gemeindegliedern oder anderen, die Sorgen und Nöte haben, in Kontakt kommen und bleiben können.