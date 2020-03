Die EHG, hier der Vorstand mit Frank Stodiek, Anke Voßhans und Elena Antpöhler, will ihre Mitglieder in der Corona-Krise durch eine Gutschein-Kampagne unterstützen. Foto: Bernd Steinbacher

Die Idee: Bürger und Bürgerinnen unterstützen Handel, Dienstleister und Gastronomen in Schloß Holte-Stukenbrock durch den Kauf von Gutscheinen – für sich selbst, für Freunde, Familie oder Geschäftspartner. Gutscheine, die den Geschäften jetzt helfen und nach dem Ende der Corona-Pandemie bei Wiedereröffnung eingelöst werden können.

„Wir sehen uns im Laden wieder“

„Wir werden in Newslettern, Onlineshops und Schaufenstern auf die Aktion aufmerksam machen. Die Kampagnenseiten auf Facebook und Instagram werden laufend aktualisiert, um auf teilnehmende Anbieter hinzuweisen. Alle Aktionen werden unter dem Hashtag #EHGhilft gesammelt“, teilt der EHG-Vorstand (Elena Antpöhler, Anke Voßhans und Frank Stodiek) in einem Schreiben an seine Mitglieder mit. „Wir sehen uns im Laden wieder“ sei das einfache Prinzip der Aktion.

Die Gutscheine können unter www.ehg-shs.de herunterladen und per PayPal bezahlt werden. Die EHG bietet ihren Mitgliedern das Gutschein-Portal mit Unterstützung des Digitalcoaches des Handelsverbandes Ostwestfalen-Lippe an. Das Projekt Digitalcoach wird vom Land NRW gefördert und bietet kostenlose Hilfe für Einzelhändler.