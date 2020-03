Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die „Dörfer“ zeigen Selbstbewusstsein. Nachdem die Dorfentwickler in Liemke sowie der Verein „ Unser Dorf Stukenbrock-Senne “ erfolgreich sind und die Stadtteile vorwärts bringen, macht sich in Sende der Heideverein auf den Weg. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Märzsitzung einen Antrag des Vereins an den Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss verwiesen.

Der Heideverein Sende möchte das Obergeschoss der alten Elbrachtschule zu einem Treffpunkt der Generationen umbauen. Dort könnten ein Dorfgemeinschaftsraum und ein Dorfbüro entstehen. Die Wiese vor der Elbrachtschule könnte zu einem Dorfplatz umgestaltet werden, schlägt der Heideverein vor.

Heideverein übernimmt Rolle einer Ortsgemeinschaft

Das ist das Ergebnis aus dem integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK), das Dörfer stark machen will, und den Ergebnissen aus dem Projekt „Älter werden in Schloß Holte-Stukenbrock“. Der Heideverein Sende übernimmt in diesem Stadtteil die Rolle einer Ortsgemeinschaft und bietet an, die Verantwortung für die anvertrauten Räume und den Platz zu übernehmen.

Mit Silke Sykora aus dem Fachbereich Stadtentwicklung, Schulleiterin Tanja Edzards, Kerstin Steinmeier (Fachbereich Bildung, Sport und Kultur) und Christiane Vornholt (Fachbereich Soziales) haben Mitglieder des Heidevereins das Obergeschoss der alten Elbrachtschule besichtigt, das seit Jahren leer steht. Im Erdgeschoss werden Schulkinder im Offenen Ganztag der Elbrachtschule betreut. Die Lage zwischen Schule und Kindertagesstätte St. Heinrich biete sich für einen Treffpunkt der Generationen an. Mit einem getrennten Eingang außerhalb des Schulhofes und einer separaten Treppe zum Obergeschoss werde weder Schulunterricht noch Offener Ganztag gestört. Vorstellbar sei, vormittags ein offenes Elterncafé anzubieten und ein Seniorencafé mit Mitbringfrühstück. Am Nachmittag sei hier Raum für Spielenachmittage für Jung und Alt, ein „Repaircafé“, wo Kleingeräte und Fahrräder repariert werden, für Boule und Boccia, Schach, Skat sowie andere Karten- und Gesellschaftsspiele. Auch könnte hier das Dorfbüro eingerichtet werden, wo sich Alteingesessene und Neubürger kennenlernen oder ältere Menschen Kontakte pflegen, um nicht zu vereinsamen.

Schule für Musik und Kunst als Kooperationspartner

Als Kooperationspartner stellt sich der Heideverein Sende die Schule für Musik und Kunst vor, die Malkurse für Erwachsene anbieten könnte. Ein erster Versuch dieses Angebots im Jahr 2019, das der Heideverein initiiert hatte, war überaus erfolgreich und hat gezeigt, dass der Bedarf da ist. Die Volkshochschule könnte hier Sprachkurse für Flüchtlinge und andere Kurse anbieten, der Naturschutzbund und das Deutsche Rote Kreuz ins Boot geholt werden. Die Stadtverwaltung könnte einen Bürgerservice anbieten und Angebote für ältere Menschen machen. Abends könnten die Räume für Sitzungen und Treffen der Vereine, gemeinsames Kochen, Seniorenkino, von Elternabenden oder als Treffpunkt Alleinerziehender genutzt werden.

Auf dem Dorfplatz könnten in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche Dorf- oder Grillfeste gefeiert werden, Boule- oder Bocciaturniere stattfinden. In Zusammenarbeit mit den Stadtführern könnten geführte Wanderungen und Fahrradtouren in die nähere Umgebung am Dorfplatz starten und enden. Der Dorfplatz könnte bei großen Fußballturnieren Public Viewing bieten, oder der Treff, um unterm Weihnachtsbaum Adventslieder zu singen.

Alte Elbrachtschule muss renoviert werden

Um diese Pläne zu verwirklichen, müsste das Obergeschoss der Elbrachtschule renoviert, Sanitäranlagen sowie eine Küchenzeile eingebaut und die Ausstattung angeschafft werden. Draußen möchte der Heideverein eine Bocciabahn bauen (das hat sich bereits auf dem Gelände des FC Stukenbrock und dem des SCW Liemke als beliebter Senioren- und Geselligkeitssport erwiesen). Der Heideverein wünscht sich einen Spieletisch mit Stühlen, Ruhebänke, eine Gartengerätehütte für Grill und Festzeltgarnituren. Zudem die Erlaubnis, Fahrradparkplatz und Parkplatz zu nutzen und einen Weihnachtsbaum aufzustellen oder eine Weihnachtsbeleuchtung anzubringen.

Seniorentanz, Spielenachmittag und der Malkurs sein n bereits mit Begeisterung angenommen worden, so dass das Dorf mit Leben erfüllt werden könne. „Wir bringen das Verantwortungsbewusstsein und die Erfahrung mit“, so der Vorstand des Heidevereins.