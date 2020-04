Schloß Holte-Stukenbrock/Detmold (WB/dh). Christoph Bonensteffen möchte eigentlich gar nicht namentlich erwähnt werden. Denn das, was er getan hat, ist für den 35-Jährigen in Zeiten der Corona-Krise im Grunde selbstverständlich. Doch der Unternehmer aus Schloß Holte-Stukenbrock erhofft sich durch seine Aktion einen kleinen Dominoeffekt in seiner Branche.