Von Dirk Heidemann

Ja, sagt Sabine Schupp. „Es gibt diesbezüglich immer wieder Anfragen. Ich würde es daher begrüßen, wenn es eine Hundewiese gäbe. Damit wäre einigen Hundebesitzern geholfen und sie müssten nicht in Nachbarstädte ausweichen“, sagt die im Fachbereich Bürgerservice und Ordnung für diesen Bereich zuständige Sabine Schupp. Denn in der Stadt gelte für Hunde eine generelle Anleinpflicht. Im Wald könnten sie, mit Ausnahme der Brut- und Nistzeit, auch ohne Leine laufen. „Allerdings dürfen sie den Weg nicht nach rechts oder links verlassen und müssen daher ihrem Halter aufs Wort gehorchen. Die Realität sieht allerdings so aus, dass dem meist nicht so ist“, so Sabine Schupp.

Das kann Otmar Lüke nur unterschreiben. „Im Holter Wald gibt es immer wieder Probleme mit uneinsichtigen Hundehaltern. Da sind meist auch Ansprachen zwecklos. Halter sollten ihre Hunde erziehen. Da gibt es genügend Angebote qualifizierter Trainer“, sagt der Stadt- und Naturparkführer sowie Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) im Kreis Paderborn. Bezüglich der Erschaffung einer Hundewiese vertritt er aber eine ganz andere Meinung.

„Grundsätzlich brauchen wir keine. Es gibt genügend Flächen, auf denen sich Hunde bewegen können, wenn auch an der Leine. Wo soll so eine Hundewiese hin und wie ist sie gesichert? Zudem gibt es unter den Tieren eine Hackordnung. Da kann es passieren, dass der Große den Kleinen beißt“, meint Otmar Lüke, der argumentiert: „Wer einen Hund hält, dem sollte ein Grundstück zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob es für das Tier ideal ist, wenn es in der Wohnung gehalten wird.“