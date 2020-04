Schloß Holte-Stukenbrock (WB). In Corona -Zeiten wird nicht nur Solidarität, sondern auch Gemeinschaft und Kommunikation neu gedacht. Volkshochschule und Partnerschaft für Demokratie SHS wollen einen digitalen Begegnungsraum für Bürgerinnen und Bürger in Schloß Holte-Stukenbrock schaffen. Vom 16. April an laden sie ein zum wöchentlichen (digitalen) „Stadtgespräch SHS“. Für den Auftakt wird Bürgermeister Hubert Erichlandwehr ab 17 Uhr als Dialogpartner live zur Verfügung stehen. Die Teilnahme erfolgt mit Anmeldung über demokratie-leben@gt-net.de bis spätestens Mittwoch, 15. April, 17 Uhr.