Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit Ayse Tekercibasi blickt am heutigen Mittwoch eine starke Frau auf acht bewegte und arbeitsreiche Lebensjahrzehnte zurück. Ihren runden Geburtstag hatte sie sich wohl anders vorgestellt, doch während der Corona-Krise ist an eine große Familienfeier nicht zu denken. Deshalb wird sie heute nur von ihren Kindern besucht. Das Haus zu verlassen kommt für sie derzeit nicht in Frage. Sie achtet sehr auf ihre Gesundheit und bleibt daheim.