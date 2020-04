Da sie regelmäßig „Fruchtalarm“ und das Kinderhospiz unterstützen, wissen sie um die Notwendigkeit, Personal und Patienten zu schützen – noch mehr in den Zeiten der Gefahr durch das Coronavirus.

„Wir verschenken die Schutzmasken gern an Arztpraxen oder an Institutionen, die im pflegerischen Bereich tätig sind“, sagen die beiden Geschäftsführer, die ihr Unternehmen an der Görlitzer Straße haben. 250 Gesichtsmasken bekommt bereits eine Einrichtung in Bethel, die restlichen 450 sind noch zu haben.

Wer sie braucht, kann sich per E-Mail an die Holtech-Geschäftsführer wenden unter der Adresse info@holtech-antriebstechnik.de .