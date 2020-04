Von Monika Schönfeld

„Aufgrund der Corona-Krise gelten bis zum 19. April kontaktreduzierende Maßnahmen des Landes NRW, die unser öffentliches Leben aktuell stark einschränken. Die Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Infektionswelle noch nicht erreicht ist. Per Allgemeinverfügung vom 13. März hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock alle öffentlichen Veranstaltungen ab 50 Personen bis einschließlich 30. April untersagt. In Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen weiter verlängert oder nur Stück für Stück gelockert werden“, teilt Frank Hachmann mit.

Der Thron der St.-Achatius-Schützenbruderschaft hat wegen Corona ein doppeltes Regentschaftsjahr bis zum Jubiläumsjahr 2012. Foto: Marwin Gansauge Der Thron der St.-Achatius-Schützenbruderschaft hat wegen Corona ein doppeltes Regentschaftsjahr bis zum Jubiläumsjahr 2012. Foto: Marwin Gansauge

Das sei auch ist abhängig von der Entwicklung der Fallzahlen in den nächsten Tagen und Wochen. „Groß-Veranstaltungen werden im Mai höchstwahrscheinlich noch nicht möglich sein“, sagt Hachmann. Deshalb habe sich der Vorstand der St.-Achatius-Schützenbruderschaft aufgrund der aktuellen Lage und zum Schutz der Menschen dazu entschlossen, das Vogelschießen am 1. Mai und das Schützenfest, das für den 16., 17. und 18. Mai geplant war, abzusagen. „Wir hoffen, euch im nächsten Jahr zum 100-jährigen Bestehen der St.-Achatius-Schützenbruderschaft vom 15. bis 17. Mai 2021 wieder begrüßen zu dürfen.“ Aus Anlass des Jubiläums werde die Schützenbruderschaft einen zusätzlichen Festabend am Mittwoch, 12. Mai, am Tag vor Christi Himmelfahrt veranstalten.

Regieren zwei Jahre lang das Schützenvolk: Hermann-Josef und Hildegard Brummelte. Foto: Uschi Mickley Regieren zwei Jahre lang das Schützenvolk: Hermann-Josef und Hildegard Brummelte. Foto: Uschi Mickley

Da es kein Vogelschießen geben wird, gibt es bis zum Jubiläumsjahr auch keinen neuen König. Im Amt bleiben damit die Regenten Hermann-Josef Brummelte und seine Frau Hildegard. „Vielleicht ist dieses Jahr noch ein kleines Fest möglich. Das ist alles noch offen“, sagt Hermann-Josef Brummelte auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES. Das sei aber alles Spekulation. „Wir müssen jetzt behutsam miteinander umgehen und die Gemeinschaft mit Distanz fördern. Das ist eine einzigartige Situation, die es bisher so noch nie gegeben hat, dessen müssen wir uns bewusst sein.“ Mit kleinen Gesten werde die Verbundenheit gezeigt. „Bis Mitte Mai, dem ursprünglich geplanten Termin unseres Schützenfestes, bleiben die Schützenflaggen gehisst, die seit dem Osterfest die Straßen schmücken“, sagt Brummelte.

Hermann-Josef Brummelte ist ebenfalls Vorsitzender des Vereins „Unser Dorf Stukenbrock-Senne“ und hat deshalb die dörfliche Gemeinschaft auch außerhalb des Schützenwesens im Blick. „Sonntags ist die Kirche geöffnet, die unser dörfliches Zentrum ist. Außerdem gibt es viele kleine Aktionen, die die Verbundenheit zeigen. Wir versuchen, aus allem das Beste zu machen. Und wir finden neue Wege. Eine Projektgruppe des Dorfvereins hat ihr Treffen über eine Telefonkonferenz abgehalten. Das geht auch.“