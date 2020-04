Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). „Ja, ich bin verrückt und habe Spaß dabei“ – das steht auf dem T-Shirt, das Tina Kissner am Samstag getragen hat. Eigentlich wollte sie am Mammutmarsch teilnehmen und 55 Kilometer in und um Duisburg wandern. Da der Marsch dem Coronavirus zum Opfer gefallen ist, gibt es eine Alternative. Tina Kissner ist 115,04 Kilometer im Garten rund um ihr Einfamilienhaus gelaufen. 22:04 Stunden hat sie dafür gebraucht mit Pausen. Reine Marschzeit war laut Stoppuhr 20:26 Stunden.

Ihr Geburtsdatum hat sie auf den 100-Kilometer-Marsch draufgerechnet. Deshalb „plus“ 15.04. – am Mittwoch ist sie 45 Jahre geworden. Fünf Mal ist sie den Hermannslauf mitgelaufen und diverse Halbmarathons. Die sind diesen Monat aber alle abgesagt worden. Wie auch die ersten Mammutmärsche.

Die Kilometermarken mit Motivationssprüchen. Die Kilometermarken mit Motivationssprüchen.

„Ein Arbeitskollege hatte mich 2018 angesprochen, ob ich nicht mitwandern möchte – 100 Kilometer um Wuppertal. Erst habe ich ihm einen Vogel gezeigt, dann aber doch mitgemacht. Seitdem bin ich absoluter Fan der Mammutmärsche. Das Team ist so nett, alles ist perfekt organisiert.“ Inzwischen ist Tina Kissner, gelernte Zahnarzthelferin, in Hamburg, Wuppertal und Berlin marschiert. „Man sieht dabei wirklich viel von der Stadt und der Landschaft.“

Nicht so am vergangenen Samstag. Da hatten die Organisatoren des Mammutmarsches den geplanten Marsch in Duisburg abgesagt und stattdessen zu „hike at home“ aufgerufen – also zum Wandern im Haus. Um 11 Uhr morgens ging es los, am Sonntagmorgen um 9.04 Uhr tat Tina Kissner den letzten Schritt. Alle zehn Kilometer – so ist es bei den Mammutmärschen üblich – gibt es das Hinweisschild mit der Kilometermarke und einen Aufmunterungsspruch dazu. „Schade, dass heute die Schilder fehlen“, sagte Tina Kissner ihrer Tochter Paulina (16), die dann schnell welche malte. „Du hast aber Nerven“ steht darauf, „Geht nicht, gibt’s nicht“, „Wow“ und „Spürst du das Kribbeln?“.

Eine Nachbarin habe angesichts des verrückten Marsches gegrinst, ein anderer sagte nach einigen Stunden, nun sei es doch mal gut. War es dann auch – nach nicht einmal 24 Stunden. Eine Freundin von Tina Kissner, Yvonne Wollny-Janssen, hat übrigens mitgemacht. Um ihr eigenes Haus. „Weil das GPS im Haus nicht so gut funktioniert, bin ich ums Haus herum gelaufen. So kann die Laufuhr das aufzeichnen. Im Haus müsste man die Strecke abmessen.“

Die „Landschaft“ sei nicht so abwechslungsreich wie beim Mammutmarsch gewesen, lacht Tina Kissner. Aber: „Es war eine witzige Sache.“

„Es gibt ein Trophäenbuch, in das alle zehn Kilometer ein Stempel kommt. Mit fehlen noch 20 Kilometer an 600. Vielleicht mache ich am Samstag, den 18. April, noch mal mit und gehe die letzten 20 Kilometer im Haus die Treppe vom Keller bis in den zweiten Stock rauf und runter.“ Der Lauf ums Haus hat Tina Kissner an dem Tag Platz 2 von 784 Wanderern eingebracht.

„Mammutmarsch heißt Abenteuer und Grenzen sprengen. Wir haben nur eine Mission: Wir wollen dir zeigen, dass du alles schaffen kannst.“ So wirbt Mammutmarsch auf seiner Homepage. Dieses „Wir schaffen das!“ kann man auf die Corona-Zeit übertragen. Deshalb gehen die Startgelder ohne Abzüge an die Virusforschung, vergangenen Samstag waren es 11.124,60 Euro. „Von dem Geld werden ausschließlich Projekte und Organisation unterstützt, die gerade an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen“, so die Veranstalter.