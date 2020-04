Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Nach einer Corona-Pause dürfen Heinz und Tochter Isabel Lüke das Bettenhaus Lüke an der Bahnhofstraße am Montag wieder öffnen. Damit können sie im zweiten Anlauf den 120. Geburtstag des Unternehmens begehen. Eine Feier gibt es nicht, stattdessen werden das ganze Jahr über Gewinnspiele und Aktionen geboten.

Isabel Lüke mit Tochter Carolina, Heinz Lüke und Hildegard Block (von links), die 1975 im Mode- und Bettenhaus Lüke als Einzelhandelskauffrau angefangen hat. Foto: Monika Schönfeld Isabel Lüke mit Tochter Carolina, Heinz Lüke und Hildegard Block (von links), die 1975 im Mode- und Bettenhaus Lüke als Einzelhandelskauffrau angefangen hat. Foto: Monika Schönfeld

In der Schließzeit konnten die Spaziergänger in der Nostalgie schwelgen. Die Schaufenster des Bettenhauses wurden zu einem kleinen Museum – aber auch zu einem bunten Kindertraum mit Regenbogen und anderen Bildern. Ausgestellt ist unter anderem die Meisterarbeit von Heinz Lükes Großmutter, die sich mit dem Weißnähen im Schneiderhandwerk beschäftigt. Und es gibt Bilder von den Modenschauen aus den 1970er-Jahren bei Dresselhaus-Brockmann – mit Profimodels und Stehgeiger aus Hamburg. „Das war immer ein gesellschaftliches Ereignis“, sagt Heinz Lüke, der in den 80er-Jahren zum Schluss selbst auf den Laufsteg kam. Die Ansage: „Heinz Lüke präsentiert die neueste Bademode und trägt heute einen Bikini.“

SchönfeldIm Schaufenster sind Bilder und Objekte aus der 120-jährigen Geschichte des Bettenhauses Lüke zu sehen. SchönfeldIm Schaufenster sind Bilder und Objekte aus der 120-jährigen Geschichte des Bettenhauses Lüke zu sehen.

Es ist unwahrscheinlich, dass Heinrich Lüke und seine Frau Christine, eine geborene Antpöhler, im Jahre 1900 bereits geahnt haben, dass ihre Kurz- und Manufakturwarenhandlung, die sie zur Jahrhundertwende gründeten, irgendwann mal ihr 120-jähriges Bestehen feiern würde.

Es gab in Deutschland noch einen Kaiser, als Heinrich Lüke mit seinem Pferdewagen über Land fuhr und Kurzwaren sowie Textilien und Haushaltswaren verkaufte. Die gleichen Waren wurden auch zu Hause im noch recht kleinen Laden angeboten. Dort fertigte außerdem seine Frau Christine Lüke als gelernte Schneidermeisterin Bekleidung und Wäsche an. Ihre handschriftliche Meisterarbeit von 1895 liegt heute noch im Original vor.

Das Gründer-Ehepaar Heinrich und Christine Lüke, geborene Antpöhler, an ihrem Hochzeitstag Ende des 19. Jahrhunderts (genaues Datum unbekannt). Das Gründer-Ehepaar Heinrich und Christine Lüke, geborene Antpöhler, an ihrem Hochzeitstag Ende des 19. Jahrhunderts (genaues Datum unbekannt).

Als Heinrich Lüke 1931 starb, übernahm Sohn Wilhelm, der Vater des jetzigen Inhabers, das Geschäft. Auch er fuhr anfangs noch wie sein Vater mit Pferd und Wagen über Land zu den Kunden. 1932 baute er das kleine Geschäft aus und errichtete einen großen Neubau mit Schaufenstern und einem für damalige Verhältnisse großen Ladenlokal. Zur Seite stand ihm dabei ab 1936 seine Ehefrau Maria, eine geborene Oekenpöhler. Sie musste jedoch bald das Geschäft allein führen, denn ab 1939 musste Wilhelm Lüke als Soldat in den Krieg. Maria Lüke hatte in den langen Kriegsjahren häufig große Schwierigkeiten, an ausreichend und qualitativ hochwertige Ware zu kommen.

Als Wilhelm Lüke 1949 aus der Gefangenschaft nach Hause kam, nutzten beide die Zeit des Neuanfangs und forcierten ihre Aktivitäten als Textilkaufleute. Maria und Wilhelm Lüke besaßen als Geschäftsleute bei der Kundschaft in Schloß Holte-Stukenbrock und Umgebung eine hohe Akzeptanz. Der geschäftliche Erfolg war dann der Grund für einen großen Anbau, der 1955 entstand. Damit schuf man sich die räumliche Grundlage als vollwertiges Textilkaufhaus. Bei Lükes gab es alles: Kurzwaren, Damen-, Herren- und Kindermode, Bett- und Tischwäsche und Gardinen, Matratzen und Oberbetten. Bei vielen Familien in der Gegend war es Tradition, am Pollhansmontag bei Lüke die Aussteuer und Winterware einzukaufen.

Wilhelm Lüke, Sohn von Heinrich Lüke, hatte das Geschäft 1931 übernommen und baute es bereits 1932 um, mit einer sehr großen Verkaufsfläche und großen Schaufenstern. Das war damals etwas ganz Besonderes. Wilhelm Lüke, Sohn von Heinrich Lüke, hatte das Geschäft 1931 übernommen und baute es bereits 1932 um, mit einer sehr großen Verkaufsfläche und großen Schaufenstern. Das war damals etwas ganz Besonderes.

Wer einem Ortsfremden aus Richtung Bielefeld beschreiben sollte, wo die damalige Amtsnebenstelle in Schloß Holte (heutiges Polizei-Gebäude) zu finden sei, der erwähnte wie selbstverständlich die „Lüken-Kurve”, nach der man das Gebäude auf der rechten Seite finden würde.

1968 verstarb Wilhelm Lüke und seine Frau Maria musste erneut allein die Geschäftsführung übernehmen. 1972 war die Verkaufsfläche für das Sortiment zu klein geworden und man lagerte die Herrenkonfektion auf die andere Straßenseite in das Haus Schwierblies aus.

Heinz Lüke durchlief alle wichtigen Ausbildungsstationen. Nach der Textilfachschule in Nagold mit dem Abschluss „Textil-Betriebswirt” musste er durch den frühen Tod seiner Mutter im Jahr 1974 bereits mit 24 Jahren die Geschäftsführung übernehmen. 1976 nahm Heinz Lüke eine Neumöblierung vor, um dem optischen Anspruch eines Kaufhauses besser gerecht zu werden. 1984 wurde wiederum umgebaut und renoviert. Es entstand die große Schaufensterfront, die immer einen Querschnitt der aktuellen Modekollektionen zeigte.

Seit 1981 führten Heinz Lüke und seine Frau Maria das Geschäft gemeinsam. Ihre wichtigsten Aufgaben waren die Gestaltung der Sortimente, Einkauf, Dekoration und Präsentation. 1989 verstärkten sie die Bettenabteilung, da Lüke schon immer als Bettenfachgeschäft einen Namen hatte. Nach weiteren kleineren Umbauten wurde 1997 noch einmal komplett umgebaut. Aus dem Textilkaufhaus Lüke wurde das Fachgeschäft Lüke für Mode & Betten mit Damen- und Herrenmode, Heimtextilien mit dem Schwerpunkt Betten, Matratzen und Wäsche.

Als Anfang 2008 Maria Lüke verstarb, trat Tochter Isabel ins Geschäft ein, nachdem sie wie ihr Vater eine entsprechende Ausbildung in Nagold mit dem Abschluss als Betriebswirt für den textilen Einzelhandel durchlaufen hatte. Gemeinsam mit ihrem Vater setzten sie ein neues Konzept um, so wie es bereits mit Maria Lüke geplant war: Die Konzentration lag auf Mode für Damen und Herren. Die Bettwaren wurden vorübergehend in den Räumen der damals leer stehenden Kreissparkasse untergebracht. Im Laufe des Jahres 2009 wurde ein Bettenhaus errichtet, um der positiven Entwicklung gerecht zu werden.

Zur weiteren Entwicklung hat der Beitritt in den Einkaufsverband Bettenring beigetragen, ein Zusammenschluss führender Betten-Fachgeschäfte Deutschlands. 2015 erfolgte deshalb die Neupositionierung als reines Bettenfachgeschäft. Damit verschwand Mode komplett aus dem Hause Lüke.

Heute bieten Heinz und Isabel Lüke mit ihrem Team auf 600 Quadratmetern alles rund ums Bett für den gesunden und erholsamen Schlaf. Diese Neupositionierung ist 2017 mit dem Branchen-Oskar „Haustex-Star 2017“ belohnt worden. Das Bettenhaus Lüke durfte sich nun „Fachhändler des Jahres“ nennen.