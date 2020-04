Janis Bökamp (links, 22) studiert Geschichte und Englisch auf Lehramt in Paderborn. Bevor das Semester wieder losgeht, will er arbeiten. „Meine Eltern haben mir erzählt, dass hier Leute gesucht werden. Dass es nicht leicht wird, habe ich mir gedacht. Aber man gewöhnt sich dran.“ Maschinenbau-Ingenieur Christopher Mischke (27), zurzeit in Kurzarbeit, hatte die ersten Tage „Rücken“. Aber: „Es ist cool, an der frischen Luft zu arbeiten. Man bekommt gehörigen Respekt vor der Arbeit bei der Ernte.“ Foto: Monika Schönfeld