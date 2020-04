Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Kein Training, kein Lauftreff, kein Einsteigerkurs, kein Sternchenlauf: Der Laufspaß SW Sende will seine Läufer trotzdem bei Laune halten. Und zwar mit den „Running Stones“, lila bemalte Steine mit den weißen Sternchen. Die sind im Trainingsrevier versteckt. Das ist im Holter Wald, an den Kipshagener Teichen, am Steinhorster Becken und im Teutoburger Wald. „Wir legen dort die Steine aus. Wer einen findet, kann ihn fotografieren und auf Instagram posten unter #laufspassswsende und wieder aussetzen. So motivieren wir unsere Mitglieder, vom Sofa auf die Laufstrecke zu gehen“, sagt Jörg Tews, Abteilungsleiter Laufspaß SW Sende.