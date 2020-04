Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). „Die Tatsache, dass die Junior-MINT-Firma der Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock weiterarbeiten kann, haben wir zu großen Teilen unserem Mentoren Christian Deittert von der Firma ARI zur verdanken“, sagt Lehrerin Mareike Wilhelm-Falkenberg. Deittert habe den Microsoft-Team-Viewer eingerichtet und wöchentlich einen Link per Mail verschickt, so dass sich die Junior-MINT-Firma regelmäßig in Videokonferenzen treffen kann. Damit haben sich die Gesamtschüler noch einmal einen ganz anderen Zugang zur Arbeit verschafft – einen digitalen.

An den Konferenzen haben Christian Deittert (ARI), Lena Lenz (AWO-Übergangscoaching), Mareike Wilhelm-Falkenberg (Lehrerin), Tugba Kücük und Marlon Kleinegrauthoff (Teamsprecher Team 1) sowie Vadim Rempel (Teamsprecher Team 2) teilgenommen. Tugba, Marlon und Vadim sind Schüler der Jahrgangsstufe 9. Die Videokonferenzen dauern etwa 60 Minuten und finden wöchentlich mittwochs statt. Hier werden die Ergebnisse der Wochenaufgaben der einzelnen Teams besprochen und die nächsten Schritte vereinbart.

App zur Organisation und Erleichterung des Schulalltages

Die Junior-MINT-Firma hat sich vorgenommen, eine App zur Organisation und Erleichterung des Schulalltages zu entwickeln. Initiiert wurde diese Aktion vom Unternehmerverband Gütersloh. Die Gesamtschule ist eine von drei Schulen aus dem Kreis Gütersloh, die für dieses Projekt ausgewählt wurden. Angeleitet und unterstützt vom Mentor Christian Deittert von der Firma ARI erfahren die Schüler praxisnah, wie man eine Geschäftsidee in ein fertiges Produkt umsetzt.

So entwickelt ein Team das eigene Businessmodel, indem es beispielsweise die Wünsche und Interessen der Kunden analysiert, um das Produkt besonders kundenfreundlich zu gestalten. Hierzu wurden Schüler, Eltern und Lehrer befragt. Die Ergebnisse dazu wurden ausgewertet und bieten die Arbeitsgrundlage für die zweite Gruppe. Dieses andere Team kümmert sich um die grafische Gestaltung und technische Umsetzung der App.

Videokonferenzen über den Google-Team-Viewer

Vor der Corona-Krise war Christian Deittert regelmäßig in die Schule gekommen, um mit den Schülern zu arbeiten. In der Krise hat er sich dafür eingesetzt, dass das Projekt weiter online beziehungsweise „remote” laufen kann. Die Videokonferenzen finden über den Google-Team-Viewer statt, der digitale Austausch erfolgt über Google-Docs und Google-Präsentation. Hier können alle Teilnehmer gleichzeitig auf ein Dokument zugreifen und es bearbeiten.

„Durch die Corona-Krise bekommt die Notwendigkeit dieser Schul-App noch einmal eine ganz andere Bedeutung, da sie die digitale Kommunikation zwischen allen Beteiligten an der Gesamtschule unterstützen kann“, sagt Mareike Wilhelm-Falkenberg. Zudem bekommen die Schüler durch das Projekt einen ganz anderen Zugang und Einblick in die Berufswelt. „Sie erweitern ihre digitalen Skills in einem Maße, wie es ohne Corona wahrscheinlich nicht in der Kürze der Zeit möglich gewesen wäre. Auch lernen sie, sich selbstverantwortlich in den Kleingruppen zu organisieren und den Arbeitsprozess untereinander abzustimmen. Das sind hervorragende Schlüsselkompetenzen, die von ihren zukünftigen Arbeitgebern sicher hoch geschätzt werden“, betonen Christian Deittert und Übergangscoach Lena Lenz, die wie die Lehrerin für Mathe und Physik, Mareike Wilhelm-Falkenberg, die Schüler unterstützt.