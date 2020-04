Das Holter Jagdschloss soll am 30. August Ziel des ersten Grafschaftslaufs sein. Foto: Veranstalter Grafschaftslauf

Von Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Bund und Länder haben im Zuge der Coronavirus-Pandemie Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt. Was bedeutet das für den Grafschaftslauf , der am 30. August erstmals über 28 Kilometer von Rietberg nach Schloß Holte-Stukenbrock führen soll?

„Wir bleiben trotzdem guten Mutes und sind voller Hoffnung, dass die Veranstaltung stattfinden wird“, sagt Organisator Thorsten Nöthling, der mit den Bürgermeistern der drei beteiligten Städte – Andreas Sunder (Rietberg), Michael Esken (Verl) sowie Hubert Erichlandwehr (SHS) – in engem Austausch steht. Zunächst einmal müsse geklärt werden, was unter einer Großveranstaltung zu verstehen sei, die Definition sei noch viel zu schwammig. „Wir sollten da nicht mit Schützen- oder Volksfesten in einen Topf geworfen werden“, meint Nöthling.

" „Je länger wir warten, umso besser dürften die Infektionszahlen werden und desto größer werden unsere Chancen.“ Thorsten Nöthling "

Doch bis Klarheit herrscht, wird der Grafschaftslauf zu einer Hängepartie. Auf der einen Seite drängt bezüglich der konkreten Planungen die Zeit, auf der anderen Seite könnte genau dies der entscheidende Faktor sein. „Je länger wir warten, umso besser dürften die Infektionszahlen werden und desto größer werden unsere Chancen“, sagt Thorsten Nöthling. Der 43-Jährige setzt bei der Premiere des Grafschaftslaufs auch auf die Unterstützung hiesiger Vereine. So führt die Strecke über das Vereinsgelände des SCW Liemke. „Dort erhoffe ich mir besonders viel Stimmung. Udo Fischer, der 1. Vorsitzende, ist mit viel Herzblut dabei. Gleiches gilt für Jörg Tews, Abteilungsleiter der sehr kreativen und professionellen Laufspaß-Truppe von SW Sende“, sagt Thorsten Nöthling. Letztere werden die Aktiven auf den finalen drei Kilometern durch den Holter Wald und im Zielbereich am Holter Jagdschloss betreuen.

Anmeldungen für den Grafschaftslauf, der als Einzel- und als Staffellauf im Team mit drei Startern absolviert werden kann, sind im Internet unter www.grafschaftslauf.de möglich.