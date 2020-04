Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Kein Paderborner Osterlauf? Undenkbar! Also musste nach der Absage aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine Alternative her. Geboren war die Idee vom OsterSOLOlauf . Und die Resonanz war überwältigend: 9464 Läuferinnen und Läufer beteiligten sich an der digitalen Sportveranstaltung, die Karfreitag um Mitternacht gestartet wurde und Ostermontag um 23.59 Uhr endete.