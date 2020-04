Von Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Wenn an diesem morgen um 7.50 Uhr am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock die Schulklingel ertönt, heißt es für die angehenden 104 Abiturientinnen und Abiturienten: Willkommen zurück! „Wir schalten vom Schlaf- in den Trainingsmodus“, drückt Schulleiter Dr. Michael Kößmeier aus, dass alle mit Spannung dem Start im Coronavirus-Zeitalter entgegenfiebern. Mit den freiwillig Lernenden der Jahrgangsstufe Q2, die beginnend mit dem 12. Mai in ihre Abiturprüfungen gehen, als Speerspitze.

Ab dem 4. Mai sollen dann nach und nach auch die anderen Jahrgänge zurückkehren. Wie aber sieht der neue Schulalltag aus? Um den Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen zwei Schreibtischen zu gewährleisten, wurde beispielsweise die Aula in drei Räume unterteilt, in denen jeweils bis zu 18 Schüler Platz finden. Insgesamt wurden fünf Räume so präpariert, dass sie den Vorschriften entsprechen. Alle 104 Abiturienten werden nicht gleichzeitig lernen. Der erste Teil wird in sieben Kursen bis 10.40 Uhr unterrichtet, dann erfolgt ein Wechsel. Schulschluss für die zweite Gruppe ist um 13.05 Uhr.

" „Wir sind gespannt, aber nicht angespannt.“ Oberstufenkoordinator Dieter Schäfer "

„Wir sind gespannt, aber nicht angespannt. Die vom Ministerium gestellten Anforderungen umzusetzen war zwar schon anspruchsvoll, aber machbar“, sagt Oberstufenkoordinator Dieter Schäfer, bei dem sich bislang erst fünf Schüler abgemeldet haben. Der 65-Jährige musste neben den baulichen Veränderungen, die er in Zusammenarbeit mit den Hausmeistern durchführen ließ, einen neuen Blockplan für die Q2 erstellen und die zur Verfügung stehenden Lehrer verteilen. Von 88 Lehrkräften sind 19 auf ärztliche Empfehlung nicht einsatzfähig, da sie über 60 Jahre alt sind, Vorerkrankungen haben oder in einer häuslichen Gemeinschaft mit Angehörigen zusammenleben, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Allesamt Ausschlusskriterien für eine Rückkehr in den Unterricht.

Feste Handtuchhalter und Seifenspender

Für die Umsetzung der Sicherheits- und Hygienevorschriften zeichnete die stellvertretende Schulleiterin Heike Bug verantwortlich. „Eine Grundreinigung des Gebäudes war schon in den Osterferien vorgenommen worden. Entsprechend der Auflagen der Bezirksregierung wird ab heute in einer höheren Frequenz gereinigt, insbesondere auf den Kontaktflächen“, sagt die 54-Jährige. Desinfektionsmittel stehen bereit, Schilder mit Hinweisen vor allem auf die Einhaltung des Mindestabstandes (Bug: „Das A und O“) sind überall in der Schule zu finden, in den Sanitärräumen wurden feste Handtuchhalter und Seifenspender installiert. „Unser Vorteil ist sicherlich, dass wir über ein modernes Gebäude verfügen und die Toiletten top in Schuss sind. Zudem muss man dem Schulträger dankbar sein, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen worden sind“, sagt Dr. Michael Kößmeier, der Schülerrat und Elternpflegschaft am Dienstagabend im Rahmen einer Schulkonferenz über die Neuerungen informierte.

Schutzmasken sind nicht Pflicht

Allen Schülern, die heute erscheinen, werden Einweg-Gesichtsmasken angeboten. Die Lehrkräfte erhalten wiederverwendbare Masken. „Die Eltern sind jedoch angehalten, selbst Masken zu besorgen“, so Kößmeier, der indes betont: „Wir schreiben das Tragen einer Schutzmaske nicht vor.“