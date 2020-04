Das Zimmererhandwerk hat in dieser Familie Tradition. Marcel (von links), Leon und Manfred Fleiter bilden drei Generationen des Betriebs aus Schloß Holte-Stukenbrock. Ob der Filius eines Tages in die Fußstapfen von Vater und Großvater tritt? Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Voller Stolz präsentiert sich der kleine Leon wie sein Vater Marcel und sein Großvater Manfred Fleiter in einer Zimmererzunft-Kleidung. Den großen Zollstock natürlich in der Hosentasche. Ob er jedoch später einmal die Tradition im Unternehmen Holzbau Fleiter fortsetzt, kann heute noch niemand sagen.

„Wir haben unter anderem den Kindergarten der ‚Jungen Wilden‘ in Stukenbrock gebaut, das Heimathaus zwei vom Heimat- und Verkehrsverein Schloß Holte Stukenbrock, die Holzkapelle von Sonja Hassenewert errichtet, die Villa Gerti restauriert und können auf viele weitere Referenzobjekte im Ort und in der Region verweisen, sagt Zimmerermeister Manfred Fleiter.

Denkmalpflege und Bauwerkerhaltung bilden besonderen Bereich

Mutig, jung und voller Tatendrang und mit dem Ziel, „etwas aus eigener Kraft auf die Beine zu stellen, auf das er später stolz sein kann,“ hat Manfred Fleiter im April 1990 seinen eigenen Zimmereibetrieb gegründet. Mittlerweile ist ihm sein Vorhaben von damals gelungen. Einen besonderen Bereich bilden dabei die Denkmalpflege und Bauwerkerhaltung. „Das ist eine Sparte, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, weil Traditionen gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit einen hohen Stellenwert haben,“ sagt der Handwerksmeister.

Passgenauen Bausatz in Eigenleistung aufstellen

So bietet das erfahrene Team um Manfred Fleiter nicht nur an, das Projekt von der Planung, dem Bauantrag, bis zur Fertigstellung inklusive aller Nebenarbeiten aus einer Hand umzusetzen. „Bei uns kann der Kunde nicht nur ein Haus, ein Zweckgebäude, eine Halle, Brücke, Ausbauten oder Aufstockungen in Auftrag geben. Sondern auch ein Holzhaus, einen Dachstuhl, ein Carport oder eine Dachgaube als fertig zugeschnittenen, passgenauen Bausatz bestellen, dann auf Wunsch an die gewünschte Baustelle anliefern lassen und in Eigenleistung aufstellen“, sagt Manfred Fleiter.

Mit nur einem Mitarbeiter ging es los

Klein und bescheiden und mit nur einem Mitarbeiter begab sich Manfred Fleiter als junger Zimmerermeister mit 28 Jahren in einer kleinen Garage in der Adlerstraße mit nur den wichtigsten Maschinen in seine Selbstständigkeit. Schnell wurde diese zu klein und es wurde eine Scheune in Sende angemietet, bevor eine noch größere an der Sender Straße von der Holzhandlung Meier als Unternehmenshalle diente. Mit dem Neubau der großen Produktionsstätte in der Görlitzer Straße wurde der Betrieb im Jahr 1997 erneut erweitert. Neben der Fertigungshalle wurden auch die Büroräume auf das 2500 Quadratmeter große Firmengelände verlegt.

" „Unserer jetzigen Gesellschaft fehlen inzwischen drei Generationen im Handwerk.“ Manfred Fleiter "

Neben dem Anspruch an hochwertiger Präzisionsarbeit liegt Manfred Fleiter die Ausbildung von jungen Zimmerern sehr am Herzen. „Unserer jetzigen Gesellschaft fehlen inzwischen drei Generationen im Handwerk. Immer weniger Betriebe sind bereit, sich der Herausforderung einer fundierten Ausbildung zu stellen, jedoch möchten sie aber Fachkräfte einstellen“, so der Zimmerermeister, der schon rund 40 Auszubildenden in seinem Unternehmen die Gelegenheit gegeben hat, die Vielseitigkeit dieses Berufsfeldes selbst zu erfahren.

Marcel tritt in die Fußstapfen seines Vaters

Früh habe für Fleiter festgestanden, dass er das Zimmererhandwerk ergreifen wollte. Seine Entscheidung hat er bis heute nicht bereut. Mit Stolz erfüllt ihn, dass sein Sohn Marcel, der seit 2009 ebenfalls in zweiter Generation den Titel des Zimmerermeisters trägt, in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters tritt, um es ihm gleich zu tun. Mit seinem Sohn hat Manfred Fleiter seit 2009 in der Geschäftsführung fachkundige Verstärkung bekommen, die ihm mit Kompetenz und innovativen Ideen zur Seite steht.