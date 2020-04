Thorsten Baumgart (unten rechts) und Olaf Pretel (unten links) bei der etwas anderen Wahlveranstaltung des FDP-Stadtverbandes am Freitagabend im Forum des Gymnasiums. Baumgart wurde einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Foto: Dirk Heidemann

Von Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die FDP wird in Schloß Holte-Stukenbrock am 13. September mit Thorsten Baumgart als Bürgermeisterkandidat in die Kommunalwahl ziehen. Die elf anwesenden Mitglieder des Stadtverbandes wählten den 40-Jährigen am Freitagabend einstimmig zu ihrem Spitzenkandidaten.

„Wir haben die besseren Themen und Ideen“ – mit diesem Slogan schwor Baumgart seine Partei, die in Schloß Holte-Stukenbrock erstmals in ihrer Geschichte mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen wird, auf den nun bald beginnenden Wahlkampf ein.

Die „etwas andere Wahlveranstaltung“

Im Forum des Gymnasiums begrüßte der Stadtverbandsvorsitzende Olaf Pretel die Anwesenden zu „einer etwas anderen Wahlveranstaltung“, deren Leitung mit Hermann Ludewig der stellvertretende Bürgermeister von Borgholzhausen übernahm. Nachdem die notwendigen Regularien abgewickelt worden waren, standen die für diesen Abend auf der Tagesordnung stehenden drei Wahlen (Bürgermeisterkandidat, Kandidaten in den Wahlbezirken, Kandidaten für die Reserveliste) an. Thorsten Baumgart, der ohne Gegenkandidat antrat, nutzte seine Bewerbungsrede im Wesentlichen, um die Aufgabenliste vorzustellen, die er mit der FDP abarbeiten will. Danach soll SHS im Kreis Gütersloh gleich mehrfach die Nummer eins werden: als Digital-Standort, als Wohnstandort und als Wirtschaftsstandort. Zudem soll die Stadt für innovative ÖPNV-Konzepte stehen.

" „SPD und Grüne? Die können es nicht.“ Thorsten Baumgart "

Dass all dies nur mit einer „starken FDP in Schloß Holte-Stukenbrock“ möglich sei, daran ließ Thorsten Baumgart keinen Zweifel und watschte die politische Konkurrenz ordentlich ab. „Die CDU ist sich scheinbar selbst genügend. Echte Impulse sehe ich von dort nicht. Eine absolute CDU-Mehrheit gepaart mit einer CDU-Verwaltungsspitze stehen nicht für Aufbruchstimmung, sondern für Gemütlichkeit. Und SPD und Grüne? Die können es nicht“, sagte der Fraktionsvorsitzende.

" „Eine Wagenladung Tablets alleine wird es nicht bringen.“ Thorsten Baumgart "

Im Rahmen der Digitalisierung fordert die FDP einen flächendeckenden Breitbandausbau und Lehrkonzepte an den Schulen. „Eine Wagenladung Tablets alleine wird es nicht bringen“, so Thorsten Baumgart. Bezüglich der Vermarktung der Stadt als Ort zum Leben reiche es nicht, neue Wohngebiete auszuweisen. Auch die Wohnbaulücken müssten gezielt aktiviert werden. An diesem „Zweiklang“ beiße man sich seit Jahren die Zähne aus. Durch einen niedrigen Gewerbesteuerhebesatz soll SHS für Unternehmensansiedlungen interessant bleiben.

Diese Forderungen bilden im Kern auch das Wahlprogramm, das der FDP-Stadtverband in knapp sechsmonatiger Arbeit erstellt hat. „Das war echtes Teamwork. Alles wurde aus verschiedenen Gruppen heraus erarbeitet“, lobte Thorsten Baumgart zum Abschluss der 90-minütigen Veranstaltung seine Mannschaft.