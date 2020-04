Auch in schwierigen Zeiten verliert die Unternehmerin Rita Wölke nicht den Humor. In ihrem Brunnen Cafe Wölke in Stukenbrock hat sie jetzt Ehrengäste, die den Kunden im ansonsten leeren Cafe ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Foto: Manuela Fortmeier

Wer Rita Wölke von der gleichnamigen Bäckerei und vom Brunnen-Café Wölke in Stukenbrock kennt, weiß, dass sie für Scherze, Kreatives und Humor immer zu haben ist. Das ist auch jetzt in der Corona Zeit nicht anders. „Das Leben hat mich gelehrt, dass sich die Situationen, egal wie furchtbar, oder schlimm sie gerade auch sind, mit Humor immer wesentlich besser ertragen lassen,“ sagt die lebensfrohe Geschäftsfrau. „Ich weiß zum Beispiel, wenn es mir mal im Leben nicht so gut ging, dass, sobald ich Lippenstift aufgetragen habe, es mir – zumindest gefühlt – gleich besser ging“.

Traurige Gesichter als Inspiration

Die Kunden mit ihren traurigen Gesichtern und bedrückten Blicken und Stimmungen hätten sie inspiriert und auf die Idee gebracht. „Jeden Tag hörten wir mehrfach von den besorgten Kunden, dass es so ungewohnt leer wäre und der Anblick des verwaisten Cafés sie traurig stimmen würde.“

" „Diese Gäste halten den Sicherheitsabstand ein und infizieren die Kunden mit einem Lächeln.“ Rita Wölke "

Also hat Rita Wölke kurzerhand mit riesigen Teddybären und einigen kleineren Exemplaren aus weichem Plüsch dafür gesorgt, dass der Anblick im Café wieder Freude bereitet und den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubert. „Da die Kunden bei uns jetzt ja auf Grund der Corona-Abstand-Regeln das Café zu der einen Tür betreten und an der hinteren Tür nach dem getätigten Einkauf wieder verlassen, um sich nicht zu nah zu begegnen, kommen alle automatisch an unseren „Ehrengästen“, den Bären vorbei. Fast alle Kunden würden schmunzelnd daran vorbeigehen und schon vielen Kunden hätten diese frohen Gesellen zu einem Selfie inspiriert. „Diese Gäste halten den Sicherheitsabstand ein und infizieren die Kunden mit einem Lächeln. Wir hoffen, dass das weiter ansteckend ist und viele Menschen diesen frohen Moment in dieser Zeit mit zu anderen Menschen tragen, denen gerade nicht danach zumute ist“, hofft Rita Wölke.

Getreu dem Motto: „Locker vom Hocker, mit Humor geht alles besser“, wünscht Rita Wölke allen viel Gesundheit und freut sich schon jetzt darauf, dass die nicht nur die Bärenfamilie, sondern schon bald wieder viele Stammkunden und neue Kunden nicht nur an der Backtheke, sondern an den Tischen mit Köstlichkeiten verwöhnen darf. „Alles wird gut“, macht Wölke allen Mut und stößt bei einem Glas Sekt mit Wilhelm auf einen schönen Abend an.