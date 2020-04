Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Dieses Sprichwort gilt für Wilfried Germann erst recht in diesen Zeiten. Als langjähriger kreativer Koch ist der fröhliche gebürtige Österreicher im Ort bekannt. Am heutigen Dienstag feiert er bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag. „Ich fühle mich noch gar nicht so alt wie 80“, lacht er. Er ist ein Unikum. Jeder, der ihn kennt, bestätigt das sofort.

Schon lange hatte er sich darauf gefreut, den Ehrentag gemeinsam mit seiner Ehefrau Anette an der See zu verbringen. Dass er aufgrund der Corona-Krise darauf verzichten muss, stimmt ihn schon ein wenig traurig. Gleichwohl bekräftigt er: „Wir sind gesund, das ist das Wichtigste.“ In trauter Zweisamkeit wird er mit einem Glas Sekt auf den runden Geburtstag angestoßen.

Den Beruf des Kochs und Kellners hat er in seiner österreichischen Heimat gelernt. In der Gemeinde Radenheim am Millstätter See verbrachte er seine Kindheit. In den 60er-Jahren arbeitete er dort im Seehotel Trattnig. 1966 hat es ihn von Kärnten nach Ostwestfalen verschlagen. Der Kontakt war über Urlauber aus Stukenbrock zustande gekommen. Im Hotel Westhoff war er bis 1975 beschäftigt. Dort stieg er vom Oberkellner zum Geschäftsführer auf.

Mitte der Siebziger Jahre wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und übernahm bis Ende der 80er die Leitung des Hallenbad- Restaurants. Von 1986 bis 2002 stand das Restaurant Kösters unter seiner Leitung.

„Ösi-Koch“ oder „Multi-Deutscher“ wurde er genannt. Seine Kärntner Mundart hat er beibehalten, obwohl er schon mehr als 50 Jahre in Stukenbrock lebt. „Hier fühle ich mich zuhause“, sagt er mit Überzeugung.

Seine spätere Ehefrau Anette, seinerzeit Auszubildende im Hotel Westhoff, heiratete er 1985. Drei Jahre später kam Sohn André zur Welt. Das Kochen ist bis heute seine große Leidenschaft. Sporadisch kommt seine ehemalige Stammkundschaft immer noch in den Genuss seiner Spezialitäten, wie Kaiserschmarrn und Salzburger Nockerln. Mit seiner Ehefrau Anette betreibt er einen kleinen Party-Service. Auch mit 80 Jahren ist der Jubilar noch sportlich aktiv beim Nordic Walking. Jetzt hofft er, dass es bald möglich sein wird, seinen Sohn André, der in München lebt, zu besuchen.