Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit fünf bis zehn Millionen weniger Einnahmen aus der Gewerbesteuer rechnet Beigeordneter und Kämmerer Olaf Junker. „Ich bin immer vorsichtig mit einem Horror-Szenario. Aber ein Fehlbetrag im zweistelligen Millionenbereich ist realistisch. Das können wir verkraften. Das ist nur eine Zahl in der Buchhaltung und tangiert nicht das Bankkonto. In der Ausgleichsrücklage haben wir 20 bis 22 Millionen Euro.“

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die finanzielle Situation der Stadt gleiche noch einem „Stöhnen auf hohem Niveau“, sagt Junker. Allerdings wolle er der Politik gerade im Kommunalwahljahr klar machen, dass Begehrlichkeiten fehl am Platz seien.

" „Es ist ein Stöhnen auf hohem Niveau.“ Olaf Junker "

Mit 17 Millionen Euro Einnahmen durch die Gewerbesteuer hat die Stadt geplant. Bisher haben allerdings schon 88 Unternehmen beim Finanzamt beantragt, den Messbetrag für die Gewerbesteuer herabzusetzen, auf den der Hebesatz der Stadt angewandt wird. „Bisher haben wir ‚nur‘ neun Anträge auf Steuerstundung. Dabei tritt das Unternehmen direkt an die Stadt heran und bittet um zinsfreien Aufschub der fälligen Zahlungen.“

Ein Minus von fünf Millionen Euro bei den Einnahmen bei der Gewerbesteuer sei schon sicher. „Davon sind allerdings 1,5 Millionen konjunkturbedingt. 4 Millionen sind direkte Verluste durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Wirtschaft.“ Auch beim Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer rechnet Junker mit zwei Millionen weniger Einnahmen. „Der Aufwand bleibt, Personal wird weiter bezahlt, Schulen müssen häufiger gereinigt werden, der Ordnungsaußendienst wurde aufgestockt und Desinfektionsmittel schlagen zu Buche“, sagt Junker. Dennoch: Aus der Ausgleichsrücklage kann das 2020er-Ergebnis ohne weiteres aufgefangen werden. „Unsere liquiden Mittel schmelzen seit Anfang April weg.“ Die Kassenkredite seien im Haushalt auf drei Millionen Euro begrenzt. „Das wird knapp“, sagt Junker. Zu erhöhen sei der Wert nur über eine aufwendige Nachtragssatzung. Deshalb haben sich die Fachbereichsleiter darauf verständigt, freiwillige Leistungen für den Versorgungsfonds der Beamten zu kürzen.

" „Wir denken auch nicht an Leistungseinschränkungen oder an eine Haushaltssperre.“ Olaf Junker "

„Laufende Investitionen werden nicht gestoppt. Hier sind vor allem die Gesamtschule und die vierte Reinigungsstufe der Kläranlage zu nennen. Geplante Investitionen konnten bisher immer nur zu einem Drittel auch tatsächlich durchgeführt werden. Vielleicht muss man kleinere Maßnahmen im Wegebau schieben.“ Nicht gespart werden soll allerdings an der Unterhaltung von Straßen und Gebäuden. „Wir denken auch nicht an Leistungseinschränkungen oder an eine Haushaltssperre. Wir erfüllen unsere vertraglich zugesicherten Leistungen auch an soziale Träger. Die rechnen schließlich mit dem Geld.“

Die Stadt bemühe sich, das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten. „Ein Jahr können wir das wegstecken, der Zustand darf sich nur nicht verfestigen. Aber die Verschuldung steigt, damit auch die Zinsen, die wir leisten müssen. Dafür bekommen wir ja auch einen Gegenwert – beim Schulbau beispielsweise.“ Spannend sei die Situation, weil noch niemand wisse, „wo wir am Ende stehen“.

Kita-Beiträge

Die kommunalen Spitzenverbände haben sich darauf verständigt, dass auch im Mai 2020 keine Beiträge für die Betreuung in den Kitas erhoben werden sollen, auch nicht für die Notbetreuung. Auch in Schloß Holte-Stukenbrock werden keine Beiträge für die OGS und Randstundenbetreuung erhoben, bis die Betreuung wieder aufgenommen wird. Die hälftigen Kosten trägt das Land. Die andere Hälfte die Stadt (OGS und Randstundenbetreuung) und der Kreis (Kita).

Für Schloß Holte-Stukenbrock bedeutet das Kosten in Höhe von 36.000 Euro im Monat.