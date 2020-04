Geschäftsführer Marco Fuhrmann: „Wir gehen nicht davon aus, dass das Land Nordrhein-Westfalen es Freizeiteinrichtungen wie dem Gartenhallenbad überhaupt ermöglicht, bis zu den Sommerferien wieder zu öffnen.“ Daher habe man sich nach Absprache mit allen Verantwortlichen dazu entschieden, den zweiten Bauabschnitt im Hallenbad vorzuziehen. Anstatt zum Sommerferien-Start beginnen die geplante Sauna-Erweiterung sowie die Sanierung der Umkleiden und sanitären Einrichtungen bereits jetzt.

„Sollten wir wider Erwarten doch öffnen können, dann sowieso nur unter massiven Einschränkungen für unsere Bade- und Saunagäste“, sagt Fuhrmann. Daher wollen die Stadtwerke die Zeit sinnvoll nutzen und die Baumaßnahme vorantreiben. „Die Ereignisse überschlagen sich derzeit, ich bin mir aber sicher, dass wir das Beste daraus machen.“

Von Montag, 4. Mai, an öffnet das Kundenzentrum der Stadtwerke an der Rathausstraße 7 wieder für die Öffentlichkeit. „In den vergangenen sieben Wochen waren wir online, telefonisch oder per WhatsApp zu erreichen“, sagt Kundenberater Pascal Schippling. Von kommender Woche an sei der persönliche Kontakt wieder möglich. Dafür seien Hygiene- und Schutzmaßnahmen getroffen worden, die Kundenberater und Besucher vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen sollen. „Es gibt den so genannten Spuckschutz an den Arbeitsplätzen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren“, sagt Schippling. Einmal-Masken stellen die Stadtwerke bei einem Besuch zur Verfügung. Natürlich werde auf den Sicherheitsabstand geachtet.

Spende für Warenkorb

Die Stadtwerke unterstützen die Arbeit des Caritas-Warenkorbs für Schloß Holte-Stukenbrock mit einer Spende von 1000 Euro. Die aktuelle Situation schränke alle Bereiche sozialer Hilfe seit Wochen massiv ein, daher wolle man mit der Geldspende unterstützend tätig werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.