Die Feuerwehrleute aus den Löschzügen Schloß Holte und Stukenbrock löschten den Brand auf dem Campingplatz am Jägerkrug und kühlten die Gasflaschen, um eine Explosion zu verhindern. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Aus bisher noch ungeklärter Ursache sind am Dienstag mehrere Wohnwagen auf dem Campingplatz am Jägerkrug in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist um 13.31 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der etwa 60 Helfer war die Rauchwolke schon aus großer Entfernung zu sehen.