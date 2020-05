Martin Schniedermeier wohnt in Paderborn und ist in Salzkotten geboren, wo er auch die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolvierte. Danach hat er Betriebswirtschaft studiert und in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Gütersloh gearbeitet. Seine Aufgaben waren dort die Jahresabschlussprüfungen von Kommunen, Stadtwerken und städtischen Betrieben. Danach ist er zur Kreisverwaltung Paderborn in die Zentrale Buchhaltung gewechselt und hat berufsbegleitend den Abschluss zum geprüften Bilanzbuchhalter IHK gemacht. Zuletzt war er stellvertretender Fachbereichsleiter Finanzen in seiner Heimatstadt Salzkotten, eine Kommune, die mit Schloß Holte-Stukenbrock vergleichbar ist.

„Eine besondere Herausforderung sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt. Solch eine Situation ist nicht alltäglich. Die Auswirkungen werden wir dieses Jahr stark spüren und vermutlich nächstes Jahr auch noch“, sagt er.