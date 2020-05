Von Monika Schönfeld

Es geht rund im Safariland Stukenbrock Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld

Mit einem blauen Auge

„Wenn wir Glück haben, kommen wir mit einem blauen Auge aus der Corona-Krise “, sagt Safariland-Marketingchef Frank Muschiol. Corona habe aber auch bei den Familien durch Kurzarbeit zum Beispiel dazu geführt, dass nicht mehr so viel Geld zur Verfügung stehe. Deshalb hat das Safariland die Preise um sechs Euro für Erwachsene und um vier Euro für Kinder gesenkt.

Saisonstart des Safarilands Stukenbrock war für das Wochenende vor den Osterferien am 4. April geplant. Stattdessen stürzte der Park in die Corona-Krise. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung hat Geschäftsführerin Elisabeth Wurms dann die Genehmigung erhalten, die Auto-Safari zu öffnen, nicht aber den Freizeitpark, die Shows oder die Gastronomie. „Wir haben wochenlang an einer Exit-Strategie gearbeitet, waren in ständigem Kontakt zu den Behörden. Wir sind bestens gerüstet“, berichten Marcel Wurms und der Zoologische Leiter des Parks, Markus Köchling.

Am 17. April rollten die ersten Gäste im Schritttempo durch die afrikanische Steppe. „Wir haben eine Menge neuer Fans gewonnen. Die Besucher kamen aus Würzburg, München, Stuttgart und Berlin. Ich glaube, vor allem die Menschen aus dem Süden brauchten unbedingt mal Abwechslung“, sagt Markus Köchling. Einen Monat später jetzt die reguläre Öffnung – unter Auflagen natürlich.

Fahrgeschäfte geöffnet

Geöffnet sind ab sofort täglich die Safari und der Freizeitbereich mit allen 30 Fahrgeschäften. Geschlossen ist der Hochseilgarten über dem Gepardengehege, der Wasserspielplatz und die Spielhalle. Es gibt auch keine Vorstellungen im Afrika-Theater oder im Zirkus. Wohl aber wird zweimal täglich in der Westernstadt (Open Air) die Animal-Wild-West-Show mit Marcel Krämer, seiner Frau Jessica Tränkler und Medizinmann Ives Vernuccio gezeigt. 380 Personen dürfen im Freilufttheater Platz nehmen. Die Sitze sind mit roten Punkten markiert. Krämer hat eine Herde Bisons und Esel dabei, mit denen er lebt wie mit Haustieren. Er schwingt das Lasso und wirft Messer nach seiner Frau, der Medizinmann beschwört das Feuer. Mit dem 800 Kilogramm schweren Büffel „Nightwolf“ können sich die Besucher fotografieren lassen.

Bei Anstehen und in den Fahrgeschäften (nur jeder zweite Platz wird besetzt) ist Mundschutz zu tragen. Wer seine Maske vergessen hat, kann für 1,50 Euro am Eingang eine kaufen. Der Erlös unterstützt den Bau des Madagaskar-Lemuren-Reservats „Copabanana“.

Indoor ist das Restaurant „Kattagaskar“ geöffnet mit den in der Gastronomie üblichen Verhaltensregeln. Auch der Indoor-Spielplatz darf genutzt werden. An den Tischen im Restaurant dürfen maximal Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten sitzen. Adressdaten werden erhoben. Wer das nicht möchte, nutzt den Imbiss an der großen Rutsche.

Maximal 3000 Besucher am Tag dürfen in den Park. Theoretisch könnten die sogar alle gleichzeitig im Park sein, weil mit 45 Hektar Fläche (plus 20 Hektar Safari) das Gelände groß genug ist. Allerdings können die Tickets nach wie vor nur online gekauft werden.

Übernachten wieder möglich

Ab sofort darf man im Park auch wieder übernachten. Die Lodges und Zelt-Lodges stehen weit genug auseinander, so dass alle belegt werden dürfen, Patchworkfamilien können auch in einem „Haus“ übernachten. Frühstück und Abendessen gibt es als Menü (Büffets sind verboten). Zurzeit sind 100 Mitarbeiter vor Ort, in der Hochsaison werden es mit Aushilfen bis zu 200.

Abgesagt sind allerdings schon einige Sonderveranstaltungen im Safariland wie das Spencer-Hill-Festival, die Rock- & Bike-Show und die Familientage für unterschiedliche Unternehmen.

Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 16 Uhr.