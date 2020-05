Hier stand mal die Theke. Im Gasthof zur Post wird schwer geschuftet. Jörg Grothaus (Mitte) und seine Söhne Philipp (links) und Felix haben in Eigenarbeit 170 Quadratmeter entkernt. Es soll so gemütlich werden wie in einem Wohnzimmer. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Wenn nicht jetzt, wann dann? Jörg Grothaus und seine Söhne Philipp und Felix nutzen die erzwungene Pause in Gastronomie und Hotellerie, um den Gasthof zur Post zu modernisieren und längst fällige Arbeiten an Belüftung und Akustik zu erledigen. Auf 170 Quadratmetern haben sie alles herausgerissen – Empfangsbereich, Gastraum mit Theke, Restaurant und Bistro sind entkernt und sollen zum „gemütlichen Wohnzimmer“ werden. Es entstehen 26 neue Sitzplätze, so dass nach dem Umbau 125 Sitzplätze in Bistro, Restaurant und Kneipe vorhanden sind.