Aufgrund der aktuellen Lage fand das Richtfest nur im kleinen Kreis statt. Mit dabei waren unter anderem KHW-Geschäftsführer Lars Lippelt, Aufsichtsratsvorsitzender Sven-Georg Adenauer und Bürgermeister Hubert Erichlandwehr. „Aufgrund der relativ angenehmen Temperaturen im Winter konnten die Rohbauarbeiten nach Plan durchgeführt werden und wir liegen trotz der aktuellen Corona-Krise mit diesem Bauvorhaben voll im Zeitplan“, sagt Lars Lippelt. Darüber hinaus bedankte sich der Geschäftsführer der KHW beim Architekten Kai Beckmann aus Gütersloh und dem Rohbauunternehmen Josef Hauphoff aus Verl. „Bei diesem Bauvorhaben hat die KHW hauptsächlich regionale, im Kreis beheimatete Handwerksunternehmen beauftragt“, sagt Landrat Sven-Georg Adenauer.

Parkplätze mit E-Ladesäule

Für die Errichtung der 33 barrierearmen Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 2259 Quadratmetern investiert die KHW 5,35 Millionen Euro. Zwölf Wohnungen werden mit öffentlichen Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert und sind barrierefrei. Die Wohnungen in den Größen von 45 bis 91 Quadratmetern verfügen über eine hochwertige Ausstattung mit Fußbodenheizung, ebenerdige Duschen und auch teilweise einen offenen Küchenbereich. Im Sommer können die Bewohner auf Terrassen oder Loggien entspannen. Die Fassaden der Mehrfamilienhäuser werden geklinkert und nach oben hin hell verputzt. Es entstehen 33 Parkplätze, wovon einzelne mit Ladeanschlüssen für E-Autos ausgestattet werden sollen.

Akzente gesetzt

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr würdigte beim Richtfest das Engagement der KHW in Schloß Holte-Stukenbrock. Die KHW wird neben diesem Bauvorhaben zum Beispiel in der „Uphoffsiedlung“ durch Nachverdichtungen 23 öffentlich geförderte Wohnungen fertigstellen und starke Akzente in dieser Stadt setzen. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock legt in diesem Quartier darüber hinaus einen Naherholungsbereich an. Bewohner dürfen sich auf Kinderspielgeräte, Sandflächen, Tischtennisplatten und Geräte für Fitnesseinheiten freuen. Ebenso laden Bänke zum Verweilen ein.

Ein weiterer Coup ist der KHW gelungen. Das Flachdach wird mit einer Photovoltaikanlage durch die Rietberger Bürgersolarstrom eG ausgestattet. Somit kann mit diesem Bauvorhaben ebenfalls ein Beitrag zur Energiewende geleistet werden. Gleichzeitig mit dem Richtfest konnten mit dem Vorstand Klaus Schnieder die Verträge zur Anmietung der Dachflächen unterzeichnet werden.

Die Baustelle liegt im Zeitplan. Die ersten Mieter werden voraussichtlich Anfang 2021 ihre neue Wohnung beziehen. Das Interesse ist groß. „Wir haben bereits für einige Wohnungen mit Interessenten Vorverträge unterzeichnet“, sagt Lippelt.

Weitere Interessenten können sich mit den Mitarbeitern der KHW unter Telefon 05242/92590 in Verbindung setzen.