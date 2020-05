Linda Wendt zeigt, dass Plastiktüten nicht in den Biomüll gehören. Mülltrennung sei wichtig für die Umwelt. Wer sich nicht sicher ist, was wo entsorgt wird, kann sich die Abfall-App „Tonnenticker“ kostenlos auf sein Handy laden. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Wenn die Bürger in Zeiten von Corona mehr zu Hause sind, fällt auch mehr Müll an. Offenbar haben aber viele vergessen, dass Abfall getrennt werden muss. „Wir haben ein Riesentheater an den 30 Containerstandorten“, sagt Linda Wendt aus der Abteilung Umwelt in der Stadtverwaltung, die fürs Müllmanagement zuständig ist.

„Immerhin wissen die Bürger, wo die Container stehen“, sagt sie ironisch. Denn dort sieht es teilweise aus wie auf der Müllkippe. Matratzen, Fernseher und Restmüll wird dort abgeladen. Bisher hatte der Bauhof zweimal die Woche geöffnet, vermutlich werden die Öffnungszeiten demnächst wieder ausgeweitet. Bis dahin sollten die Bürger ihren Abfall an die Seite stellen und keinesfalls an den Altglascontainern abladen. Das verursacht nämlich gewaltige Zusatzkosten, weil nicht nur das Glas aus den Containern (bisher dreimal in der Woche), sondern auch der illegal abgestellte Müll entsorgt werden muss.

Wer sich nicht sicher ist, was wo entsorgt wird, kann sich die Abfall-App „Tonnenticker“ kostenlos aufs Handy laden, im Abfall-Navi auf der Internetseite der Stadt stöbern oder Linda Wendt anrufen (Telefon 05207/8905429, E-Mail: linda.wendt@stadt-shs.de). Der Bauhof nimmt außer Glas, Sperrmüll und Restmüll alles kostenlos an. Gartenabfälle gehören nicht in die Landschaft gekippt, sondern in die Biotonne. Größere Mengen können auch gebührenpflichtig am Klärwerk abgegeben werden. Ende des Jahres wird der neue Wertstoffhof am Altenkamp fertig sein.

Im Rathaus gibt es Faltblätter mit Tipps. Hier Wissenswertes:

Biomüll

Biomüll ist ein wertvoller Rohstoff und wird zu Biokompost und Bioenergie. Der Einsatz von Kompost verringert den Ausstoß von CO 2 . In vielen Bioabfallbehandlungsanlagen wird aus Bioabfall Bioenergie in Form von Biogas. Das wird wiederum zur Stromerzeugung genutzt. Der Biostrom stammt damit direkt aus der Tonne und kann in Haushalten sowie als Treibstoff für E-Fahrzeuge verwendet werden.

Weder Plastik noch „Bioplastik” dürfen in die Biotonne. Plastiktüten bestehen aus Erdöl und benötigen etwa 20 Jahre, um sich zu zersetzen. Zersetzt heißt aber nicht biologisch abgebaut. Übrig bleibt die Plastiktüte in Form von Mikroplastik, das dann in die Nahrungskette, ins Grundwasser und in die Weltmeere gelangt und dort dem Ökosystem Schaden zuführt.

Auch „kompostierbare Plastiktüten“ dürfen einen Anteil „Erdöl“ enthalten, der aber grundsätzlich biologisch abbaubar sein muss. Innerhalb des Produktionsprozesses der Anlagen werden auch kompostierbare Beutel nicht vollständig biologisch abgebaut. Die Zersetzungszeit dieser Tüten liegt deutlich über den Produktionszeiten. Linda Wendt empfiehlt Papiertüten oder Zeitungspapier, die in die Biotonne dürfen.

Altglas

Glasflaschen werden in Containern gesammelt. Altglas wird vor allem bei der Herstellung von neuem Verpackungsglas verwendet, wodurch große Mengen Energie und Rohstoffe eingespart werden. Dafür ist es notwendig, dass das Glas sortenrein vorliegt. Dies wird durch getrenntes Sammeln (Weiß-, Grün- und Braunglas) und eine vollautomatische Sortierung ermöglicht.

Gelber Sack

Nicht alles, was aus Plastik ist, gehört in den gelben Sack. Hier kommt nur rein, wo mal was drin war: Verpackungen. Die dualen Systeme in Deutschland organisieren die bundesweite Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen bundesweit, damit die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Recyclingquoten erreicht werden. Das Sammel- und Sortierverhalten der Bürger ist für ein erfolgreiches Recycling fundamental. Denn nur, wenn möglichst viele Verpackungen gesammelt und korrekt getrennt werden, sind die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen, hohen Recyclingquoten erfüllbar.

Der Gesetzgeber hat mit dem neuen Verpackungsgesetz 2019 neben der Erhöhung der Recyclingquoten auch erstmals die Bürger in die Pflicht genommen und ihnen die getrennte Sammlung gebrauchter Verpackungen gesetzlich vorgeschrieben (§13 Verpackungsgesetz). Zum Ende des Jahres werden die gelben Tonnen ausgeliefert, in die ab Januar 2021 das gehört, was vorher im Sack gelandet ist.

Mundschutz

Alles was im Restmüll landet, wird überwiegend verbrannt und geht somit dem Wertstoff-Kreislauf verloren. In den Restmüll gehören gerade deshalb Mundschutz und Einweghandschuhe. Sie werden verbrannt, so dass sich daran niemand mehr infizieren kann.