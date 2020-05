So könnte es aussehen, wenn am 30. und 31. Mai die Autodisco in Schloß Holte-Stukenbrock stattfindet. Foto: Bodo Schackow/dpa

Von Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Auf der Suche nach Alternativen zu den ausgefallenen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr ist die Stadt fündig geworden: Am Samstag, 30. Mai, und Sonntag, 31. Mai, findet in Schloß Holte-Stukenbrock die erste Autodisco statt. An beiden Abenden werden jeweils drei namhafte DJs von 21 Uhr bis Mitternacht am Busparkplatz des Safarilandes auflegen, Einlass ist ab 20 Uhr.