Die Jugendfußballtrainer Stephan Femfert (links) und Peter Scharmann machen es vor: Wer die Sportanlage des FC Stukenbrock am Kruskotten betreten will, der muss sich die Hände desinfizieren. Zudem gilt es die Hygieneregeln zu beachten. Foto: Dirk Heidemann

Von Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Freude beim FC Stukenbrock, Frust beim SC Waldeslust. Während am Kruskotten am späten Montagnachmittag die ersten Nachwuchsfußballer endlich wieder trainieren durften, sehen sich die Liemker nicht in der Lage, die Auflagen des Landes NRW zu erfüllen. Bis mindestens 31. Mai bleibt das Sportgelände des SCW somit geschlossen.