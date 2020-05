Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Irmgard Brok ist eine Holter Ureinwohnerin mit Geschäfts- und Familiensinn. An diesem Sonntag vollendet sie ihr 90. Lebensjahr. Gefeiert wird im kleinen Familienkreis. Die Jubilarin ist eine rüstige Dame, die immer mit einem Lächeln zu sehen ist. Sie war jahrzehntelang das Gesicht des Geschäftes Wäsche Brok , das sie 1959 direkt neben ihrem Elternhaus an der Bahnhofstraße eröffnete. Gesundheitlich geht es ihr recht gut. „Ich bin zufrieden, nur das Laufen macht Probleme. Aber ich kann jeden Tag aufstehen, komme noch überall hin und bin unter Menschen, was will man mehr mit 90?“