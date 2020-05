Eine Verschiebung des Laufs und der Sportwerbewoche in den Herbst sei aus Termingründen nicht möglich. Auch die Übungsleiter für den Lauf-Einsteigerkurs haben in den Startlöchern gestanden und sich schon darauf gefreut, neue Laufbegeisterte zu trainieren. „Das wird nun alles, erstmalig nach zehn Jahren , in seiner gewohnten Form leider nicht stattfinden. Das macht uns sehr traurig und tut uns ausgesprochen leid.“

Dennoch möchten die Laufspaßler den Spaß am Sport aufrecht erhalten und laden alle ein zum Sternchen-Solo-Lauf.

Dabei handelt es sich um keinen Wettkampf im eigentlichen Sinne, sondern soll die Läufer motivieren, in Bewegung zu bleiben und aktiv dabei zu sein.

Und so geht’s: Jeder gibt den Startschuss für seinen persönlichen Sternchen-Solo-Lauf selbst. In der Zeit vom 10. bis zum 14. Juni 2020 kann der Lauf absolviert werden. Der Tag vor dem Feiertag Fronleichnam, Mittwoch, 10. Juni, wäre der offizielle Termin für den Sternchenlauf gewesen. Aber auch allein ist es eine sportliche Herausforderung: Egal ob Bambini- (300 Meter), Kinder- (400 Meter), Schülerlauf (1 oder 2,5 Kilometer) oder die klassischen Strecken über 5 oder 10 Kilometer – alle Teilnehmer erhalten nach Rückmeldung ihrer Ergebnisse eine Urkunde.

„Wir freuen uns auf viele schöne Fotos von euch und eurem Lauf. Ihr habt die Möglichkeit, diese Fotos bei der Rückmeldung eures Ergebnisses über unsere Homepage hochzuladen. Unsere Sternchenläufer bitten wir, im Vereinstrikot zu laufen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in der Ausschreibung auf der Homepage unter der Internet-Adresse www.sternchenlauf.de.“

Laufspaß-Leiter Jörg Tews und sein Team weisen ausdrücklich darauf hin, bei der Durchführung des Laufs den aktuellen Regelungen der Landesregierung NRW zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie Folge zu leisten und möglichst nicht auf der Original-Strecke zu laufen, da sie weder abgesperrt ist noch Streckenposten am Rand stehen.