Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Kleine Kneipen haben es in der Corona-Krise besonders schwer. Hartwig Stenglein (62), Wirt der „Balla Balla Skybar“ an der Bahnhofstraße, nimmt das Angebot des Bürgermeisters Hubert Erichlandwehr an und eröffnet am Pfingstsamstag um 17 Uhr einen kleinen Biergarten auf der städtischen Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite.