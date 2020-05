Glücksfee Emilia zieht die Sieger des Gewinnspiels zum 120-jährigen Bestehen des Bettenhauses Lüke: (von links) Isabel Lüke mit Carolina (1) und Emilia (4) und Heinz Lüke. Der Hauptgewinn geht an Ingeborg Wichmann, Platz 2 an Marlies Beckel, Platz 3 an Wolfgang Bügel.