Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Fraktionen der CDU und FDP wollen sich mit einer Resolution dagegen wehren, dass die Wahlkreiskommission zur nächsten Bundestagswahl vorschlägt, die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock (bislang Wahlkreis 137 Paderborn-Gütersloh III) dem Wahlkreis 136 Höxter-Lippe II zuzuordnen. Der Beschluss ist am Donnerstagabend gefallen. Die Resolution soll im Rat am 23. Juni verabschiedet werden, so der Wunsch der Fraktionsvorsitzenden Lars Pankoke (CDU) und Thorsten Baumgart (FDP).