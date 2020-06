Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Basierend auf der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Preis“ will die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock im Jahr 2020 erneut einen Heimat-Preis ausloben. Ein entsprechender Beschluss soll im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 9. Juni, gefasst werden. Das Land NRW stellt dafür ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro zur Verfügung. Das Preisgeld kann in einer Summe an einen einzelnen Preisträger oder in Abstufungen an maximal drei Bewerbungen vergeben werden.