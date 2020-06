Die Naturparkführergruppe Natur-OWL bietet wieder Planwagenfahrten in die Wistinghauser Senne an. Foto: Otmar Lüke

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Naturparkführergruppe Natur-OWL teilt mit, dass die Planwagenfahrten in der Wistinghauser Senne wieder stattfinden.

Aufgrund der Abstandsregelung können pro Fahrt sechs Personen teilnehmen. Bei zwei Familien besteht die Möglichkeit, bis zu zehn Personen mitzunehmen. Das Hygienekonzept schreibt vor, dass sich vor Abfahrt jeder Teilnehmer die Hände desinfiziert, die Veranstalter werden nach jeder Tour den Tisch und die Bänke desinfizieren. Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. Mundschutz ist vorgeschrieben und mitzubringen.

An jedem Veranstaltungstag bietet Natur-OWL mehrere Planwagenfahrten mit einer Dauer von etwa zwei Stunden an. Die Termine: Sonntag, 14. Juni, Start um 11 Uhr, um 13.30 Uhr und um 16 Uhr; Samstag, 20. Juni, Start um 11 Uhr, um 13.30 Uhr; Sonntag, 28. Juni, Start um 11 Uhr, um 13.30 Uhr und um 16 Uhr. Treffpunkt und Start ist an der Segelflugschule Oerlinghausen, Robert-Kornfeld-Straße 11.

Der Teilnehmer-Beitrag in Höhe von pro Person 25 Euro muss vorab überwiesen werden. Infos und Anmeldung bei Otmar Lüke 05207/2634 oder 0176/34991326, E-Mail: natur-owl@freenet.de. Natur-OWL übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden.