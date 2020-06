Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Besucher des Naturschutzgebiets Moosheide können wieder die Senner Pferde in der Wildbahn beobachten.

Am Samstag haben Mitglieder der Arbeitsgruppe Senner Pferde der Biologischen Station Kreis Paderborn- Senne die Herde mit sieben Pferden von der Winterweide am Güsenhofsee auf die Sommerweide in die Moosheide gebracht.

Coronabedingt fand der Auftrieb ohne Gäste statt. Nachdem die Pferde die Transportanhänger verlassen hatten, nahmen sie die Wildbahn galoppierend und wiehernd in Besitz. Weil aufgrund der trockenen Witterung die Vegetationsentwicklung eine Beweidung lange nicht zuließ, erfolgte der Auftrieb später als in den Vorjahren.